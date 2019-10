1 /11 Cancún cuerpos ardientes: James Ponette (GALERÍA) Cancún cuerpos ardientes: James Ponette (GALERÍA) Cancún cuerpos ardientes: James Ponette (GALERÍA) Cancún cuerpos ardientes: James Ponette (GALERÍA) Cancún cuerpos ardientes: James Ponette (GALERÍA) Cancún cuerpos ardientes: James Ponette (GALERÍA) Cancún cuerpos ardientes: James Ponette (GALERÍA) Cancún cuerpos ardientes: James Ponette (GALERÍA) Cancún cuerpos ardientes: James Ponette (GALERÍA) Cancún cuerpos ardientes: James Ponette (GALERÍA) Cancún cuerpos ardientes: James Ponette (GALERÍA)

Uno de los cuerpos más atractivos y ardientes de Cancún corresponden a James Ponette un atractivo hombre de 30 años que ha cautivado las noches de los centros nocturnos del destino y del país en general, es una de las personas más activas y atractivas de la farándula este punto turístico.

James Ponette es un músico belga que radica en Cancún y que lleva su música a cada parte del país por medio de giras cada fin de semana, llegó hace siete años a este rincón del mundo e inició una carrera como modelo, su amor al arte y al viaje lo han llevado a los escenarios de los principales antros de todo México.

El galán es modelo profesional y ha participado en múltiples pasarelas de diversos tipos, además es imagen de varios productos pero sobre todo es músico que cada noche conecte su guitarra eléctrica e improvisa con fuertes beats las grandes fiestas nocturnas de CDMX, Guadalajara, Monterrey entre otros, también le fascina tocar música jazz con su cuarteto.

El músico de conservatorio de 29 años, toca en un cuarteto de Jazz y además de tocar la guitarra eléctrica, acompañado por un Dj, esta nueva forma de hacer música es la que lo ha consolidado como una estrella de los antros en el país, sin embargo es feliz en los escenarios donde se realizan eventos culturales como el jazz.

“En general defino mi música como improvisación, ya que intento de decir lo que siento con mi cada vez que toco ya sea con el concepto de jazz o con la guitarra, en general estas melodías no lo puedes tocar apagado, tienes que hacerlo con el corazón o no sirve y no conecta con tu público”, comentó James en alguna ocasión para La Verdad.

Con una sonrisa encantadora y un carisma sin igual, James Ponette es el cuerpo ardiente del dia y te dejamos sus mejores fotografías para que te delites.