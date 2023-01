Cancún: contrataciones urgentes y sin experiencia

Brian Martínez, de 28 años, llegó hace tres días a Cancún con la intención de quedarse a trabajar. Es de la Ciudad de México y pensó en cambiar de aires, por eso fue al Palacio Municipal donde se enteró que una empresa estaba contratando personal para la industria hotelera.

Él no tiene experiencia y su nivel de inglés es muy bajo, pero aun así consiguió su primer empleo como garrotero desde la primera vez que se presentó ante el reclutador.

“Solamente me pidieron llenar la solicitud de la empresa y ya con eso me metieron a la cartera. No me pidieron nada que sea difícil de conseguir”, dice.

Lo del inglés no fue impedimento, a pesar de que Cancún exige un nivel alto para la atención a turistas extranjeros. Le dijeron que la empresa tenía una escuela donde le enseñaran el idioma.

“Me explicaron las dudas y me dijeron que había una tipo escuela para que aprendiéramos. Y ya, conforme a eso, había la posibilidad de obtener el puesto en una semana”, cuenta Brian, a quien tampoco le cuestionaron sobre los motivos que lo hicieron dejar la Ciudad de México para vivir en Cancún ni le pidieron algún comprobante de que no tiene antecedentes penales o procesos legales pendientes.

“Apenas llegué hace tres días y, de que sea nuevo en la ciudad, no me dijeron nada de eso. Esta es la primera cita de trabajo a la que asisto en Cancún y no vi trabas”, afirma.

Brian piensa quedarse a vivir en Cancún y con un empleo fijo le será mucho más fácil.

700 vacantes

Cancún: contrataciones urgentes y sin experiencia.

La empresa Blue Diamond Resort necesita cubrir un total de 700 plazas en todos los puestos en sus diferentes hoteles, por lo que efectúa contrataciones inmediatas afuera del Palacio Municipal en Cancún y ofrece puestos para personas de todas las edades, sin necesidad de experiencia.

Los filtros en la contratación son importantes a la hora de determinar si un candidato es apto para cubrir un puesto específico; sin embargo, estos se han dejado de un lado para contratar con inmediatez, debido a la gran demanda de empleados y a la llegada masiva de turistas a Cancún, tras dos años de pandemia y un 2022 económicamente favorable que terminó con más de 30 millones de visitantes.

“Ahora ofrecemos un poco más de sueldo que la competencia, tenemos una gran variedad de puestos, tenemos más de 700 vacantes disponibles. Con todo y los bonos, el puesto más básico viene ganando 14 mil pesos al mes y no se requiere experiencia”, afirma el reclutador hotelero Gilberto Castro.

Actualmente, la competencia por tener trabajadores es tan amplia que no es necesario que los aspirantes presenten la documentación completa, pues les dan facilidades de tramitarla y reunirla en lo que inicia la capacitación.

“Lo más importante que requerimos ahora, por temas de urgencia, es el del SAT actualizado, es el documento más importante, seguido del número de Seguro Social, y los documentos normales que serían acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio y ya. Antecedentes no penales no pedimos, en cuanto a guardias de seguridad tampoco pedimos, sólo checamos referencias, siempre y cuando hayan salido bien de sus anteriores trabajos”, revela el reclutador.

Un foquito rojo

Por su parte, Fernando Sosa, reclutador de la empresa Alsea, a la cual pertenecen marcas como Domino 's Pizza, Starbucks, Burger King, Chili's y The Cheesecake Factory, entre otras, señala que eliminar los filtros de contratación no es la opción más adecuada.

Dice que es necesario seguir un proceso de contratación en el cual se realicen exámenes psicométricos que puedan evidenciar problemas futuros entre los trabajadores.

Hace unos días, en la Ciudad de México, se suscitó un hecho de violencia en el que un cliente del restaurante La Polar perdió la vida a causa de los golpes que le asestó un empleado por una disputa relacionada a la propina. Por ello, los filtros que señala Fernando Sosa se vuelven necesarios para prevenir situaciones como esta también en Cancún.

¿Quienes están atendiendo al turismo?

Cancún: contrataciones urgentes y sin experiencia.

En su cuenta de Twitter, la gobernadora Mara Lezama compartía hace unos días una buena noticia:

“¡Dato impresionante! En Quintana Roo se construyeron 190 hoteles en los últimos 3 años, durante la pandemia. Una histórica cifra que ha roto récord para demostrar la confianza y desarrollo en el destino turístico más importante de América y el Caribe Mexicano”.

Esto significa que, a mayor cantidad de hoteles, se incrementa el número de habitaciones y cada una de estas requiere de mano de obra, lo que genera una gran demanda del recurso humano y la urgencia de contrataciones masivas.

Esta situación plantea la pregunta de quiénes son las personas que están atendiendo en los restaurantes, las que preparan las habitaciones y quienes limpian el jardín o trasladan las maletas.

En Cancún se han denunciado casos en redes sociales y ante la Fiscalía General del Estado por robos y violencia sexual contra turistas, ocurridos adentro de hoteles y cometidos, supuestamente, por los empleados.

Uno de los casos más sonados es el de una mujer que acusó de violación a un guardia de seguridad del hotel Ocean Coral & Turquesa. Dijo que el guardia la llevó al último piso del complejo, donde abusó de ella. El hotel se deslindó, alegando que era empleado de una empresa externa.

El Krystal Urban Centro estuvo en el centro del huracán por diversas denuncias de robo dentro de las habitaciones. A La Verdad Noticias llegaron dos denuncias recientes por robo, la primera en noviembre de 2022 y la segunda a principios de enero. Las víctimas denunciaron que el personal del hotel ingresó a sus habitaciones y les revisaron las maletas y abrieron las cajas fuertes. La Fiscalía abrió una investigación por estos hechos denunciados.

Antecedentes penales en Restaurantes

Cancún: contrataciones urgentes y sin experiencia.

Julio Villarreal, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), afirma que es difícil rastrear los antecedentes penales de un postulante que viene de otro estado.

“Dentro de los agremiados de Canirac sí tenemos un protocolo de contratación, siempre se contrata a una persona que pasa por un filtro de capital humano en donde sí se solicitan los antecedentes no penales, al menos del estado.

“Desafortunadamente, acceder al archivo federal para saber si tienen o no tienen alguna orden de arresto o algún delito en otro estado de la República, es complicado. Tenemos que reforzar con las autoridades la mentada Plataforma México, en donde podríamos darnos cuenta de que la persona que estamos contratando tiene o no tiene antecedentes no penales”, dice.

Para el líder restaurantero es de vital importancia tener un filtro de contratación, pues no se debe tomar un candidato y contratarlo sin saber si tiene alguna situación personal que sea indicativo de posibles problemas.

Dice que una solución es convertir a los empleados en multifuncionales, ya que de esta forma no se verán afectadas las operaciones ante la falta de personal, pues un empleado puede tener conocimiento de varias funciones y hacer un mejor trabajo, lo que garantiza también una relación laboral mucho más larga y estable.

¿Qué aspectos se deben cuidar en la contratación?

Cancún: contrataciones urgentes y sin experiencia.

Historia personal del candidato y que esta no cambie a lo largo de las entrevistas.

Referencias buenas de trabajos anteriores.

Si tuvo años sabáticos, saber cómo pudo mantenerse.

Que coincidan los tiempos marcados en la solicitud de empleo con los que las referencias puedan dar.

Referencias de la misma ciudad o estado.

Actitud y forma de hablar al momento de las entrevistas.

Si una persona aplica varias veces en una misma empresa, es una mala señal.

