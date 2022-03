Cancún con 85 por ciento de ocupación hotelera por primera vez en 2022

Cancún registró una ocupación hotelera de 85 por ciento, misma que no se había logrado en este 2022, lo que marca un nuevo récord de recepción y posiciona a Cancún como el líder del Caribe Mexicano en preferencia de los visitantes que en su mayoría corresponde a extranjeros de Estados Unidos y de Canadá y en tercer lugar de Colombia.

En este momento Cancún tiene una oferta hotelera de 39 mil 527 habitaciones en los 199 hoteles registrados en la AHCPMIM, de los cuales se han ocupado el 85 por ciento, es decir 33 mil 597 habitaciones en este reconocido lugar que se ha caracterizado por brindar diversas formas de turismo, entre placer, reuniones y negocios.

Otra de las zonas que representa un avance en el número de ocupación hotelera es la Riviera Maya y Playa del Carmen que cuenta con 285 hoteles y 43 mil 771 habitaciones por lo que el 81 por ciento equivale a 35 mil 454 habitaciones ocupadas en todo lo largo de la zona, mientras que en Tulum presentó una recuperación de 73. 2 por ciento contra el 50 por ciento de hace dos semanas.

Por otra parte Cozumel registró un crecimiento de ocupación del 79 por ciento lo que en números es un total de 3 mil 713 habitaciones mientras que en Mahahual solo 200 habitaciones están ocupadas que es cerca de 40 por ciento del total, siendo estos dos lugares mayormente anfitriones de cruceristas que esta semana arrancaron con buenos números tras el arribo del conocido Wonder of the Seas, que es el crucero más grande del mundo.

Isla Mujeres es el destino que más ha crecido pues su oferta de habitaciones aumentó durante la pandemia en la zona continental de este municipio conocido como costa mujeres que ofrece un total de 8 mil 316 habitaciones de las cuales están ocupadas el 66 por ciento.

