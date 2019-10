Cancún: ¡como en Élite! robó ropa para ir a una fiesta y coincidió con el dueño ESCÁNDALO

Al más puro estilo de una Serie de ficción, “se le cayó el evento” a un joven cancunense que ahora es conocido en el mundo de ambiente como la Cayetana de Cancún, por tomar ropa sin permiso para luego lucirlo en fiestas, sin embargo y al igual que en Élite, se le acabó el teatro.

Según el afectado Carlos C. Este desagradable suceso comenzó en su casa cuando realizó un convivio y el personaje llamado Óscar S. se llevó varias pertenecías de su casa, sin embargo estas solo fueron sospechas hasta que en una fiesta en un antro de Cancún, lo vio entrar con la camisa de marca que le faltaba, aquella ropa que pagó con una American Express, señaló.

Esto decía el primer post del afectado:

Anoche fui al antro con mi amiga y mi hermano, estábamos muy tranquilas y relajadas, cuando de repente veo a la LADRONA "Oscar S." una que trabaja en Lodemol y que ya está vetada de mi círculo de amistades por tener feos modos.

¿Cómo se atreven a ir a una casa ajena a convivir y terminar robándose ropa y otras cosas pensando que uno no se dará cuenta? y lo peor que cuando les reclamas se hacen las dignas y se ofende porque según no tienen necesidades.

Lo peor es que cometen el error de ir al antro con Ropa Robada y que obviamente sabemos que no pueden permitirse porque su ropa de Haute Couture la adquieren en "Cuidado con el Perro" y obvio al sentir la textura de otras telas que no pueden permitirse sienten la necesidad de adueñarse de ello como cuando Cayetana en Élite se Robaba la Ropa de sus Patrones y se iba a presumir con sus compañeros del colegio.

La pelea:

Obviamente cuando lo ví le dije a un amiguito que es bien liosito y le encanta armar escándalos muy intensos delante de la gente y se la armo de Pedo, cantándole el precio y diciéndole Ladrón y que más le valía devolver la ropa que tenía puesta porque se la iban a poner como piñata sino lo hacía, la Ratera dijo:

No me toques, no me conoces y fue cuando me acerque e hice mi papel de "Lu" y le dije:

A ver corazón es obvio que no te conoce, pero ya sabe que esa ropa que traes puesta la robaste de mi casa y dudo puedas pagártela y sepas cuánto cuesta, porque sólo compras ropa corriente y barata si es que sueles comprar, porque de seguro hasta esa ropa te encanta robar y sorry por lo que te voy a decir...

Pero gente ratera como tú me da asco y lo peor que andes diciendo que eres alguien que no puedes ser, deja de estar robando, porque no sé si tus amigos que están aquí contigo sepan que robas lo que te gusta, porque al igual les has robado cuando no se dan cuenta y disculpa que lo escuchen, pero es el precio que la gente paga cuando roba y piensa que uno se va a quedar sin hacer nada.

La jota se ofendio y dijo:

Voy a llamar a alguien para que dejes de molestarme y obvio le dije:

Aquí te espero, pero antes te saco una foto con la ropa que te robaste para llevar pruebas al MP pues dudo tengas ticket de compra como yo y por si no lo sabías el abuso de confianza se puede denunciar y te puedo meter preso por Ratera porque es lo que eres...

Se fue y ya no regreso porque obvio sabe la jota que no me ando con rodeos, el arruinarle su noche me dió una tranquilidad y paz que pude divertirme con mis amistades en el antro toda la noche y obviamente sus amistades me preguntaron y les dije: Así es muy ratera, revisen siempre que se les acerque, no les vaya a robar la cartera.

Fue el mensaje que se volvió viral en redes sociales.

Al tratar de comunicarnos con el presunto implicado no respondió, sin embargo se le invita a dar su versión de los hechos y ejercer su derecho de réplica si así lo desea.