Cancún celebra San Valentín entre el consumismo y la abstinencia

San Valentín un gran día para los vendedores y prestadores de servicio en Cancún.

Los contrastes entre la festividad religiosa y la ‘pagana’ se dan por la concurrencia en la fecha del Día de San Valentín y el miércoles de Ceniza. Por un lado, los comerciantes están de plácemes por lo que les reditúa en materia económica, pero la Iglesia se pronuncia para estar en paz, en oración y abstinencia.

Llegó el 14 de febrero, el día más esperado por las parejas y por un gran número de comercios. Por todos lados se aprecian restaurantes, hoteles y tiendas con adornos alusivos a la celebración.

Miércoles de ceniza

De acuerdo a la encuesta realizada por el portal de compras por internet Tiendeo, el consumo en estas fechas es cada vez mayor; este año el porcentaje de personas que celebrarán el 14 de febrero, aumentará alrededor de 22 por ciento en comparación con el 2017.

El sondeo, revela también que en el caso de los hombres, estos acostumbran gastar un 51 por ciento más que las mujeres, invirtiendo alrededor de mil 334 pesos para consentir a su enamorada, en el caso de las mujeres estas invierten un promedio de $833 pesos.

Aumenta el consumismo.

Esto nos lleva a que en promedio los mexicanos gastan 980 pesos con tal de que el amor no pase desapercibido.

Para los comercios, hoteles y restaurantes, la fecha representa importantes ingresos, aunado a que en la gran mayoría de veces incrementan sus precios.

La regulación

Para evitar el abuso por parte de los comerciantes, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) lleva a cabo un operativo de vigilancia a nivel nacional.

En Quintana Roo, estas acciones iniciaron desde el día 12 de febrero y terminarán el día de hoy a media noche, comentó Ana Laura Castillo Brito, jefa de departamento de Educación y Divulgación de la PROFECO.

PROFECO tiene su operativo este día.

“La intención del operativo es vigilar que la comercialización de productos y servicios regulen su comportamiento de acuerdo a lo establecido con la Ley Federal del consumidor”, aseguró Castillo Brito.

¿Qué verifican?

Castillo Brito, explicó que los supervisores se encargan de verificar, que no existan aumentos injustificados en los precios y que estos estén a la vista del consumidor.

De acuerdo a Castillo Brito, año con año los proveedores están mejor preparados para manejar las temporadas de alto consumo y están entendiendo que tienen que cumplir con la Ley, por lo que el número de comercios que no siguen las normas van disminuyendo.

Verifican los precios durante San Valentín

Al respecto, Jane García, secretaria de Turismo del municipio de Benito Juárez, aseguró que las disposiciones de protección al consumidor son vigentes en todo el año, no sólo en una fecha o temporada específica.

“La Delegación de la PROFECO, realiza operativos de manera constante, y nosotros les brindamos todo el apoyo que requieran, para el cumplimiento de sus funciones”.

Destino romántico

La funcionaria municipal, dijo, que pese a que febrero es un mes considerado como temporada baja, para esta fecha se cuenta con muy buena ocupación, sobre todo en lo que se refiere a la llegada de turismo internacional, en su mayoría proveniente de Norte América y Europa, por cuestión del clima.

“Puedo decirte que en destinos de viaje del Día de San Valentín, Cancún ha sido el lugar más popular entre los viajeros internacionales en los últimos años; nuestro destino turístico es un lugar incluyente y multicultural”.

Destino cosmopolita

La Secretaria de Turismo (SECTUR), reporta a través de su portal que durante la celebración del Día de San Valentín, se incrementa año con año el arribo de parejas tanto homosexuales como heterosexuales; Puerto Vallarta, Guadalajara, la Ciudad de México y Cancún, son los destinos turísticos preferidos de la comunidad lésbico-gay (LGTB).

Cancún, destino que recibe más visitantes de la comunidad LGTB

Cabe mencionar que recientemente, Cancún se convirtió en el primer destino turístico de México en firmar un convenio de colaboración entre la Oficina de Visitantes y Convenciones y la International Gay & Lesbian Travel Association (IGLTA) para la promoción y fortalecimiento de este segmento, que representa hasta 13 por ciento de los visitantes que recibe Caribe el Caribe Mexicano y que deja una importante derrama económica para el sector.

Para los más atrevidos

Las Sex Shop, son otra industria que se ve beneficiada por el “amor”, en este día llega a incrementar sus ventas de un 20 a un 25 por ciento, mismas que empiezan a subir hasta 3 días antes del 14. Tanto parejas como mujeres, se atreven a comprar algún objeto para complacer al ser amado.

Hay sex shop en Cancún para los más atrevidos.

Lo más vendido en estas fechas son lencerías, condones, lubricantes, juguetes sexuales o algún juego sexual (Fetiche) para vivir una experiencia diferente en este día, generando un gasto que fluctúa entre los 250 hasta 5 mil pesos.

¿Amor o culpa?

De acuerdo con la Doctora María Guadalupe Castro Becerra, psiquiatra en terapia familiar y de pareja, los gastos excesivos en esta fecha pueden deberse a un sentimiento de culpa.

“El trabajo y el ritmo de vida cada vez nos hacen menos espacio para compartir con los seres amados, las deudas hacia ellos se van acumulando por este motivo. El dinero que sales a gastar en lugar de quedarte con tú pareja o familia se convierte en un sentimiento de culpa. Sucede con muchos padres y también se da entre parejas”, apuntó.

Con los regalos se compensan otros detalles en esta fecha.

De esta manera estas fechas se convierten en una manera de recompensar todo lo que no he invertido en mi pareja, tanto material como sentimental, por lo que gastar 2 mil pesos el 14 de febrero se convierte en una manera de ir pagando deudas, considera la especialista en terapia familiar.

El 14 de febrero en miércoles de ceniza

Cuando el padre les pone las cenizas en las frente les dice recuerda que eres polvo y en polvo te haz de convertir, conviértete y cree en el evangelio es una invitación a la conversión, así es el mensaje que el Obispo Pedro Pablo Elizondo Cárdenas da a los creyentes católicos para recibir la cuaresma que se aproxima, la ceniza es un signo de convertirse y de cambiar de vida de dejar los vicios, las adicciones, la ambición del dinero y las relaciones de “úsese y tírese”.

“Todas las tendencias que tenemos como personas en nuestro interior se deben de cambiar y ser seres humanos nuevos ese es el primer paso tomar la ceniza y arrepentirse y cambiar todos esos pecados que tenemos”.

Obispo Pedro Pablo Elizondo

La abstinencia

El no comer carne es una ley que estableció la iglesia solamente son dos días al año no comer carne el miércoles de ceniza y el viernes santo, abstenerse de no comer carne es abstenerse de un gusto es tener control de las pasiones de los seres humanos para tener fuerza en las almas y vencer todas las dificultades y aguantar todos los problemas, señaló el obispo de la prelatura Cancún-Chetumal.