Cancún; Vendedores esconden pirotecnia explosiva, solo si preguntas te lo venden

A través de un recorrido por calles de la ciudad de Cancún, en las Supermanzana 247, 101 y 103, se descubrió que los vendedores no muestran al público toda la pirotecnia que tienen, pues lo único que esconden y que no lo ponen a la vista, son los famosos explosivos, aquellos que no sacan chispas, ni luces, solo explotan.

Al acercarnos con cada uno de los vendedores, ellos ofrecían todo lo que está en la mesa, desde volcanes, jarritos, balones, chispas o huevitos, bomba de humo, luces de bengala, de diferentes tamaños, entre otros productos, pero en ningún momento mencionaron petardos, carretes explosivos y palomas.

Debajo de las mesas están los explosivos

Cancún; Vendedores esconden pirotecnia explosiva, solo si preguntas te lo venden

Fue que se procedió a preguntar por los antes mencionados y estos dijeron que sí contaban, que si vendían también, pero que solo tenían unos cuantos, al decirles que nos muestre los artículos, ellos se agachaban y en la parte de abajo de las mesas sacaron una caja y dentro estaban los explosivos, de diversos precios y tamaños.

“Claro que si hermano, tenemos de todo, Hulk de varios grosores, los más grandes están a 75 pesos, esos explotan que hasta los vecinos se van a espantar, ahora si quieres algo que explote pero más ligero, tenemos los petardos o las caras de diablito, estos truenan pero son más leves que el Hulk”, dijo uno de los comerciantes, mientras seguía sacando más producto.

Al decirle que luego pasaremos por ellos, este de inmediato guardó de nuevo la pirotecnia y los volvió a esconder, ante esta situación, una mujer, quien vio esta acción, metros más adelante, nos dijo que las autoridades tienen la culpa y ellos son los que deberían realizar operativos para sancionar e incluso retirar dichos productos, ya que son un riesgo para los más pequeños, además de afectar a los animales.

Cancún; Vendedores esconden pirotecnia explosiva, solo si preguntas te lo venden

Por último, los puntos que se logró observar que realizan este mismo movimiento son algunos de los puestos que están en Chedraui Mundo Maya, sobre la José López Portillo en la Sm 101, Soriana de la Sm 103, sobre la avenida Puerto Juárez, mejor conocida como La Talleres y el Chedraui de la Multiplaza, sobre la avenida Los Tules en la Sm 247, Villas del Mar.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Lee más notas en La Verdad Noticias.