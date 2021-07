Luego de la detención del presunto líder criminal y mano derecha de “El 18”, hoy trascendió la liberación de “El Pipo” y sus cómplices, luego de que un juez de control determinó que no hay pruebas suficientes, además de que afirmó que los derechos de los aparentes culpables fueron violados; hoy posiblemente ya están en las calles.

Es de mencionar que la audiencia oral se llevó a cabo en los juzgados del Poder Judicial el pasado jueves 22 de julio, pero fue la mañana de hoy que tomó más fuerza dicha información, en caso de que fuera cierto, pues hasta el momento no hay una versión oficial, sino solo rumores dentro de la FGE, solo un día durmieron en la cárcel de Cancún los criminales.

Todos los que fueron detenidos, incluyendo "El Pipo", fueron liberados

Cancún; Trasciende la liberación del “Pipo”, presunto líder de una célula criminal

Además de Óscar Alejandro Rivero Matos, de 35 años, originario de Valladolid, Yucatán, alias “El Pipo”, también fueron liberados, Abraham ‘N’, Faustino ‘N’, Rebeca ‘N’, Celso ‘N’, Renata ‘N’ y Arturo ‘N’, mismos que fueron detenidos en dos operativos diferentes y se les halló varias dosis de droga, entre otros artículos.

Recordemos que en una de las detenciones, se logra ver cómo un agente de la Policía Ministerial activa su arma de fuego y dispara al aire para intimidar al uno de los delincuentes y que se tirara en el piso, ya que intentó huir del lugar al notar la presencia de las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Al “Pipo” y sus secuaces se les acusa de diversos delitos, entre ejecuciones, secuestros y de ser parte de la célula criminal que opera en la Zona Hotelera de Cancún, así como tener su base de operaciones en la delegación Alfredo V. Bonfil, en la Supermanzana 309, sin embargo las detenciones, según fuentes extraoficiales, ocurrieron en la Supermanzana 59 y la carretera Cancún - Leona Vicario, ambas eran casas de seguridad.

Las investigaciones continúan

Hasta el momento la información que se tiene no está muy clara pues la Fiscalía General del Estado no ha dado alguna declaración al respecto, lo último que dijeron fue que para no entorpecer las investigaciones, no pueden dar más detalles y ahora sobre está supuesta liberación, ninguna autoridad lo ha desmentido o confirmado.

