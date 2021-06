Una pareja y tres personas más, denunciaron en redes sociales el tormento que sufrieron en la ciudad de Cancún durante un asalto en el interior de un taxi del sindicato Andrés Quintana Roo, pues el presunto taxista y su copiloto, con arma de fuego y un cuchillo, despojaron de sus pertenencias a cinco turistas en una sola noche.

De acuerdo a las presuntas víctimas identificadas como Astrid y Cody, los hechos ocurrieron el pasado martes 15 de junio del presente año, cuando se encontraban en el "Parque de las Palapas" en la Supermanzana 22, decidieron tomar un taxi, pero al subirse observaron que en el asiento del copiloto estaba otro hombre.

Golpearon al novio hasta dejarlo mal herido

Cancún; Taxistas asaltan a cinco presuntos turistas y al parecer siguen libres

“El taxista nos dijo que llevaría cerca al "pasajero" y después a nosotros. Al subirnos comenzó a conducir como loco y en menos de 2 minutos ya estábamos 2 calles atrás de Chedraui de av Tulum, el conductor se bajó asaltando a mi novio mientras el copiloto me apuntaba con pistola”, escribieron en Facebook.

Señalaron que el novio al resistirse al asalto y al tratar de defender a su novia, el que tenía el cuchillo en mano lo golpeó y lo acuchilló en al menos cuatro ocasiones, dejándolo mal herido y sobre el piso asfáltico, mientras que los delincuentes le quitaron todas sus pertenencias a la pareja, para después huir del lugar con rumbo desconocido.

“Llegamos a Cruz Roja en donde estabamos esperando que lo atendieran, cuando llegó otra patrulla con 3 turistas llenos de sangre, al preguntar qué pasó, nos dijeron que dos taxistas con las mismas características, los habían asaltado y los habían herido. El piso de la Cruz roja estaba bañado en sangre”, relató la pareja.

Manifestaron que, a pesar de que el sindicato y las autoridades ubicaron al presunto culpable del taxi con número económico 6940, dejaron libre al conductor, porque según no había una demanda, hecho que hizo a la pareja molestar mucho, pues a pesar de que estaban las pruebas no quisieron detenerlo.

Hasta la redacción de esta nota, el presunto no fue detenido

Cancún; Taxistas asaltan a cinco presuntos turistas y al parecer siguen libres

“El coche no tenia ningún reporte por robo. El que nos asaltó era un taxista común que conducia todos los dias. ustedes dirán ok. El ya está en la cárcel. Pues no. TIENES AL AGRESOR ENFRENTE DE TI, TIENES EL COCHE CON PRUEBAS, TIENES A LA PERSONA HERIDA, PERO NOOOO NECESITAN UNA PINCHE DEMANDA PARA PODER LLEVARLO”, subrayan.

Por último, la pareja pidió a todas las personas, en especial turistas, que cuando vengan a Cancún, mejor renten un coche, pero no tomen taxi e incluso instó a que no venga a vacacionar en este destino turístico. “CANCÚN NO ES LUGAR PARA TURISTAS”, concluyó.

