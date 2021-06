La muerte parece que aún no se lo quiso llevar, pues un taxista del sindicato Andrés Quintana Roo logró escapar de sus agresores, luego de que ser atacado a balazos la tarde de este viernes en la ciudad de Cancún, se dice que los pistoleros detonaron sus armas en al menos nueve ocasiones contra su “presa”.

De acuerdo a los primeros informes, el reporte del hecho ocurrió pasadas las 15:30 horas, cuando al número de emergencias 9-1-1, solicitaron la intervención de las autoridades sobre la avenida Leona Vicarios con Chac Mool, muy cerca del bar la “Xtabay” entre la Supermanzana 219 y 220, por un presunto taxista lesionado.

La Guardia Nacional y la Policía Quintana Roo llegaron de primero

Cancún; Taxista logra escapar de sus agresores y libra la muerte

Tras la denuncia, elementos de la Policía Quintana Roo y la Guardia Nacional, acudieron al sitio; al llegar confirmaron que un taxi con número económico 0547, estaba abandonado sobre la avenida Leona Vicario, mismo que tenía varios impactos de bala, motivo por el cual dieron parte al personal de la Fiscalía General del Estado para las primeras averiguaciones.

Más tarde se supo que el ataque no ocurrió en el sitio donde fue hallado el coche, sino calles atrás sobre la avenida Chac Mool, donde los sicarios interceptaron al operador, activaron sus armas y dispararon, se dice que los sicarios iban a bordo de una motocicleta y huyeron del sitio con rumbo desconocido.

Hasta la redacción de esta nota, no se sabe si la víctima en realidad fue herida, pues ningún hospital público y privado reportaron el ingreso de un masculino o taxista baleado, incluso los mismos vecinos refieren que el agraviado no estaba herido, pues no se veía manchas de sangre y corrió rápido del lugar para salvar su vida.

Las investigaciones continúan

Por último, en el lugar, los tres niveles de gobierno implementaron un fuerte operativo de seguridad por las calles antes citadas, mismas que estuvieron cerradas por varias horas, mientras que personal de la FGE iniciaba con las primeras investigaciones.

