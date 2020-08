Cancún; Taxista de Valladolid se estrella contra poste, hay cuatro heridos | Cancún; Taxista de Valladolid se estrella contra poste, hay cuatro heridos

Un taxi de Valladolid fue el responsable de provocar un accidente vial en la ciudad de Cancún, que terminó en cuatro personas heridas, mismas que fueron los pasajeros del taxista; las autoridades llegaron al lugar para el deslinde de responsabilidades y el servicio de emergencia atendió a los lesionados.

De acuerdo a los primeros informes, el reporte del hecho ocurrió hoy por la tarde, cuando al número de emergencias 911, alertaron a las autoridades que en la en el bulevar Colosio, frente a la Universidad Tecnológica, un taxi se había impactado contra la base de un poste retirado, mismo que estaban cuatro personas heridas.

Cancún; Taxista de Valladolid se estrella contra poste, hay cuatro heridos

Tras la denuncia, elementos de la Policía Quintana Roo, Tránsito y una ambulancia, acudieron al sitio; al llegar, confirmaron el hecho, por lo que dieron parte a los paramédicos para que auxilien a los pasajeros, mientras que los agentes de tránsito comenzaron las primeras indagatorias para el deslinde de responsabilidades.

Noticias Cancún

Se supo que el presunto culpable se identificó como Leonardo C. H., de 51 años de edad e iba abordo de un Nissan Tsuru con número económico 178, procedente de Valladolid, Yucatán, quien en un descuido perdió el control del mismo y lo estrelló en contra de la base de un poste retirado, en el bulevar Colosio, frente a la Universidad Tecnológica.

Cancún; Taxista de Valladolid se estrella contra poste, hay cuatro heridos

De igual modo se confirmó que los cuatro pasajeros fueron trasladados al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la 510 y fueron identificados como José C. C., de 19 años de edad; Juan D. T., de 20 años; Pedro P. C., de 37 años y Agustín C. P., de 45 años de edad, mismos que fueron internados.

Por último es importante destacar que la ciudad de Cancún se caracteriza también por ser la ciudad con más accidente viales, donde los causante en su mayoría son conductores de transporte público, en particular las combis y camiones. LA VERDAD