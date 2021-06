Cancún; Suspenden rescate de menor que fue arrastrado en Playa Gaviota

Un menor de identidad, aún desconocida, no ha sido localizado por las autoridades, luego de que su madre reportó al número de emergencias 9-1-1, que su hijo había sido arrastrado por la corriente en Playa Gaviota Azul en la Zona Hotelera de Cancún, los hechos se registraron pasadas las 19:00 horas de este martes 22 de junio.

Se supo que las labores de rescate se suspendieron alrededor de las 21:30 horas, debido a la poca visibilidad que hay en estos momentos, esto a pesar de que los hoteles aledaños al mismo encendieron sus luces blancas con dirección a la playa, para que los guarda vidas puedan localizar al adolescente.

Testimonio de la propia madre indicó que el chico decidió ingresar al mar cuando la familia decidió ir al kilómetro 9.5 del Bulevard Kukulcán, lo terrible es que, aparentemente el joven no respetó los señalamientos, ya que, además del oleaje agresivo, el sargazo está muy presente, lo que orilló que no aparentemente no saliera a tiempo.

Al sitio acudieron cuatro guarda vidas, varios elementos de la Policía Turística, adscritos al Mando Único, así como una ambulancia de la empresa Life, quienes de inmediato activaron los protocolos para la búsqueda del menor, sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, no encontraron a la víctima.

Se sabe que las maniobras continuarán mañana desde temprano a los primeros rayos del sol, aunque las autoridades temen que ya no encuentren al joven de 17 años con vida. La familia aún no pierde las esperanzas de hallarlo, ellos también estuvieron apoyando en la búsqueda y rescate.

Por último, es de mencionar que en esta misma playa se han registrado varios ahogamientos, donde jóvenes ingresan y ya no salen, el último fue de dos amigos que al salir de trabajar decidieron ir a la playa, uno de ellos se aventó y ya no salió, hasta después de varias horas de búsqueda, lo hallaron, pero sin vida, recordemos que el oleaje en esa zona es alta, cuando cae la noche.

