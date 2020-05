Cancún Single; Buscando amor en parejas estables, servicios sexuales por nada

Se ha hablado mucho de las filias de la humanidad, de las preferencias sexuales y de los gustos que resultan hasta exóticos en ocasiones, sin embargo poco se ha hablado de aquellas personas que forman parte de los roles de las parejas sexuales pero que no se involucra sentimentalmente con ellas, se trata de los “singles” o los solteros, una incomprendida forma de vida que en realidad prefieren el anonimato.

Existe una modalidad de complicidad en las parejas sexuales que se llama swinger, que consiste en el intercambio de parejas, esta práctica es una de las más solicitadas en Cancún, Quintana Roo, esto según el hotel nudista; Íntima en Tulum, en donde cada año llegan varias congregaciones de naturistas y de parejas swingers.

Sin embargo existen personas que están interesados en acudir y participar en estos eventos de intercambio pero que no cuentan con una pareja o acompañante, a este pequeño número de personas se les conoce como “singles” o solteros. Pero estos no son mirones o curiosos de una noche, son personas conocidas en el ambiente que participan activamente en sus reuniones.

Cancún Single; Buscando amor en parejas estables, servicios sexuales por nada

Los singles forman parte de los círculos sociales de los swingers

“La verdad he tenido pareja pero nunca le cuento esto que hago (ser single) la última vez que lo intenté terminó mal todo, pues ella me dijo que estaba enfermo, es que muchas personas no aceptan esta forma de vida que nosotros llevamos”, comentó Marco N. quien es un joven de 23 años que asegura comenzó en el mundo del swinger a los 16, desde entonces es un miembro conocido de la comunidad.

“Muchos creen que cobramos u ofrecemos servicios de escort pero en realidad no, un ‘single’ no cobra pues se sirve de la mujer de otro hombre, lo que si se divide el pago del hotel, los condones, si se hace en una casa respetamos las reglas, a veces me toca moverme a otras ciudades como CDMX o en Playa del Carmen”, comentó el joven experimentado.

Los hombres y mujeres singles, se promocionan en redes sociales, en especial en Twitter en donde a gran mayoría sube sus fotografías o videos de lo que recientemente hicieron en las camas de otros, en donde realizaron una intervención sexual sin involucrar los sentimientos, porque al fin y al cabo solo son parte de un rol de las parejas.

Cancún Single; Buscando amor en parejas estables, servicios sexuales por nada

Singles durante la pandemia

Tal vez te interese: “Caldo de Pollo”; la terrible realidad de Telegram y sus grupos de Pornografía Infantil

“Amigos no somos, me ha tocado ver en la calle parejas con las que tuve sexo dos noches atrás y pues pasan a lado de uno y ni voltean a verte, esto ya no me afecta pero antes si lo sentía, porque en la intimidad la interacción es totalmente diferente, sin embargo en la calle la realidad es otra, y está bien, es la vida que elegimos vivir”.

Noticias Cancún

Más notas de Quintana Roo AQUÍ

Marco actualmente trabaja para una agencia de viajes, sin embargo debido a la pandemia se encuentra en descansos solidarios, sin embargo su tiempo lo invierte en sus casa, pues como él muchas parejas swinger y los singles han puesto un alto sus actividades sexuales en lo que se restablecen las actividades económicas del país.