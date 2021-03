Una menor de nombre Kimberly Nahomi Mendez García, desapareció la tarde del miércoles 10 de marzo de 2021 en la ciudad de Cancún, cuando aparentemente se encontraba en la casa de sus padres en el fraccionamiento Villas de Mar III, según versiones preliminares, fue raptada y hasta el momento nadie sabe de su paradero.

Según información de redes sociales, la menor fue vista por última vez a las 13:00 horas de la fecha antes mencionada, sus padres no saben nada de ella, lo extraño es que ya pasaron más de 24 horas y al menos en la página oficial de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo no han emitido alguna alerta Amber o protocolo Alba, lo que quiere decir que, aún los familiares no denuncian o la fiscalía aún no emite esas fichas.

Cancún; Sin rastros de la menor Kimberly García, lleva dos días desaparecida

Es de mencionar que, comentarios en Facebook, afirman que han visto a la menor en una cuenta de internet o suscrita a una página de citas, donde ella misma señalaba que era menor de edad, sin embargo este información aún no ha sido confirmada, es solo un rumor, lo cierto es que hasta la redacción de esta nota, aún no se tiene información al respecto.

Amigas, conocidas y hasta aparentemente la madre de la menor de 12 años, confirman que es una niña muy tranquila, incluso no salía de casa y por la pandemia menos la dejaban salir, otros comentarios afirman que la información que aparece en su cuenta de Facebook, dice que tenía novio, es decir una relación, pero esto según es falso.

4 mujeres más desaparecieron en Quintana Roo en menos de una semana

Hasta el momento se desconoce si ya apareció, mientras tanto los familiares y amigos proporcionaron los siguientes número para cualquier información que logre dar con el paradero de Kimberly Nahomi Mendez García, 7821653990, 9981987992 y 9987054102, piden que marquen solo aquellos que tengan información veraz.

Por último, en menos de una semana, cuatro mujeres más han desaparecido en Quintana Roo, se trata de Estefany Alejandra Olivares Saucedo, de 16 años y fue vista en Cancún; Joannie Crystal Custodio Torres, de 15 años; Isaura Cristal Matínez González, de 14 años y Calixta Choc Juc, de 22 años, mismas que aún no han sido reportadas como localizadas. La Verdad Noticias.

