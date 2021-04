Cancún; Se libra de la muerte al chocar contra un poste en la Zona Hotelera

La muerte aún no quiso llevarse al conductor de una coche de la marca Hyundai de color azul, luego de que éste chocó contra un poste; los hechos ocurrieron en la Zona Hotelera de Cancún durante la madrugada de este día. Las autoridades llegaron y afortunadamente el hombre salió ileso del accidente.

De acuerdo a los primeros informes, el reporte del hecho ocurrió durante las primeras horas de la madrugada de este jueves 15 de abril, cuando al número de emergencias alertaron a las autoridades que en el kilómetro 12 del Bulevard Kukulcán, un auto se había impactado contra un poste de metal.

No hubo lesionado de gravedad

Minutos más tarde, elementos de la Policía Quintana Roo, Tránsito Municipal, así como una ambulancia particular acudieron al sitio; al llegar confirmaron el percance, sin embargo aunque el choque fue fuerte, el hombre, responsable del accidente, no sufrió heridas graves, por lo que no fue necesario su trasladado al hospital.

Según versiones extraoficiales, el conductor es un joven de apenas 26 años de edad, quien aparentemente estaba yendo a exceso de velocidad y al llegar a la dirección antes mencionada, en la curva, perdió el control y se estrelló. Los daños materiales del coche ascienden a los más de 40 a 50 mil pesos mexicanos.

Tránsito hizo el deslinde de responsabilidades

Es de mencionar que fueron los peritos de Tránsito Municipal quienes se encargaron del deslinde de responsabilidades, sin embargo se dice que el conductor tendrá que pagar una multa por los daños ocasionados al poste de luz, así como por el accidente en vía pública, mientras tanto el coche estará varios días, sino es que meses en reparación.

Por último, recordemos que, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los primeros dos meses del años, Quintana Roo ha contabilizado 34 muertos y 133 lesionados en hechos de accidentes de tránsito, sin embargo no se contabilizan aquellos casos donde no hubo heridos y defunciones, lo que quiere decir que por día pudieran ser más de cinco percances en por día. La Verdad Noticias.