Parece que cada día se vuelven más comunes las estafas en Cancún y más en redes sociales, donde personas se hacen pasar por herreros, alumineros, carpinteros, albañiles, plomeros, electricistas, etc., cuando en realidad lo hacen para robar dinero, tal caso es el que le presentamos hoy, donde una víctima denunció públicamente y en redes su caso.

El usuario de Facebook identificado como Elle Rddzz Sslzr, detalló cómo fue víctima de un presunto aluminiero; todo comenzó cuando en un grupo de dicha red social vio un anuncio de Antonio Suarezz, el cual afirmaba que realizaba, puertas, ventanas, cancel de baño, domos, portones, etc., al ver la publicación, decidió contactar al aluminiero.

El presunto culpable hace todo lo posible para convencer a sus víctimas

Cancún; Se hace pasar de aluminiero para estafar a las personas, denuncian

Primero lo hizo a través de inbox, donde ambos se presentaron, durante la plática Antonio Suarezz le pidió su número de Whatsapp para terminar de ponerse de acuerdo y cerrar el trato, es importante mencionar que la víctima para respaldar la denuncia, también publicó los mensajes que sostuvo con el presunto culpable.

En las capturas de pantalla se aprecia claramente como el presunto aluminiero le pidió primero un anticipo del 50%, pero para tratar de convencer al cliente, al final solo le pidió el 35%, la víctima al ver que todo era real y sin estafa, le dio el 50%, alrededor de 1 mil 500 pesos, el cual depositó a la cuenta de Antonio Canché y número de tarjeta 4169160709704655.

Supuestamente el aluminiero dejó de contestar las llamadas

Es de mencionar que aquí no acabó todo, pues la estafa se hizo, luego de que pasaron 24 horas, aproximadamente, y la víctima no obtuvo respuesta de Antonio Suarezz, pues este le afirmó que le iba enviar avances del trabajo, pero lo único que hizo el presunto culpable fue bloquear a la víctima en Whatsapp y no contestar las llamadas que le hacía.

Cancún; Se hace pasar de aluminiero para estafar a las personas, denuncian

Por último, se desconoce cómo acabó este caso, lo único que dijo en su publicación Elle Rddzz Sslzr, fue que no confíen en este sujeto haciéndose pasar por aluminiero, al grado de publicar todas las conversaciones que tuvo con Antonio Suarezz y cómo trata de convencer a su “presas” y los envuelve para que depositen a su cuenta. La Verdad Noticias.

A continuación los mensajes completos.