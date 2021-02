Cancún; Salió de casa en la madrugada y no regresó, familiares buscan a Paloma

Una joven de 13 años de edad fue reportada como desaparecida en la ciudad de Cancún, luego de que saliera de casa con rumbo desconocido y hasta la redacción de esta nota nadie sabe sobre el paradero de la mujer, que lleva dos días fuera de casa; familiares temen por su vida y que haya sido víctima de algún delito.

De acuerdo a información de la familia, Paloma Carolina Mena Estrada, salió de casa la madrugada del miércoles 3 de febrero de 2021 con rumbo desconocido, aunque no dieron más detalles, sobre, cuál fue el motivo de su salida e incluso si alguien la orilló a tomar esa decisión, como algún novio o enamorado, lo cierto es que aún no aparece.

Desconocenn a donde fue la menor de 13 años

Se supo que la familia ya acudió a levantar la denuncia correspondientes y fue la tarde de ayer que la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo emitió la Alerta Amber y Protocolo Alba por la desaparición de Paloma. Este caso es preocupante ya que los familiares desconocen cómo iba vestida al momento de su desaparición.

Por su parte, la autoridad estatal indicó que la dama es de tez morena clara, complexión robusta, cabello negro, chino, largo hasta los hombros; estatura 1.70 metros aproximadamente; peso de 75 kilos y como señas particulares, lunar en la mejilla izquierda, así como un lunar en el brazo izquierdo.

Usuarios en Facebook temen que haya sido víctima de algún "enfermo"

Es importante mencionar que esta noticia ya está en redes sociales y algunos de los comentarios fueron de apoyo e incluso especulan que fue víctima de algún enfermo que la envolvió en sus redes, “de verdad importa si salió de casa por su cuenta?, ¡Es una niña de 13 años! ¡Pudieron engañarla! Puede estar bajo engaños en las garras de un enfermo! O miles de cosas más!; Que si es rebelde o no lo es, no la conozco pero si se fue por rebeldía no deja de ser una niña que está en la calle en peligro!”, algunos de los comentarios en redes.

Por último, es de mencionar que la FGE proporcionó los siguientes números telefónicos para cualquier información que logre dar con el paradero de Paloma, 8817150 ext. 2130; 01800 00 854 00 o a través de un mensaje en la página oficial en Facebook, Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. La Verdad Noticias.

