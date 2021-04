Cancún: Sacan hasta bolsas de papas de las playas abandonadas por turistas

Ambientalistas llevaron a cabo una limpieza de playas en Cancún, luego de las vacaciones de Semana Santa, en las que arribaron al destino más de 600 mil viajeros de todo el país y otros países como Estados Unidos.

Entre la basura recolectada había bolsas de papas, botellas de cerveza, sandalias, bolsas de plástico, colillas de cigarro, y un sin fin de otros residuos que los mismos viajeros dejaron abandonados tras su paso por los arenales.

Basura en las playas de Cancún

Daniel Rodríguez, miembro de la organización Snorkelin 4 Trash, dijo en entrevista que esta situación es muestra de "lo destructivo que somos los seres humanos con el ambiente que compartimos y nos importa poco cuidarlo".

Agregó que en solo tres horas, él y su equipo lograron recolectar más de 40 kilos de residuos, lo cual es preocupante si se toma en cuenta que se necesitan decenas de bolsas plásticas para que hagan peso, mencionó.

El ambientalista señaló que esta situación no puede seguir así porque "la basura es tanta que el mar ya está comenzando a escupirla", además de que el daño que genera a los ecosistemas acuáticos es todavía mayor.

Ambientalistas de Snorkelin 4 Trash posando con la basura recolectada en una limpieza. Foto: Cortesía

Además de las playas de Cancún, Snorkelin 4 Trash también realizó una limpieza en las playas de la zona arqueológica de Tulum, donde la situación es similar a la observada en este destino turístico.

Recala basura de muchos países

"Si esto pasa en zonas con decenas de turistas, ahora imagínate lo que hay en playas donde nadie visita. Estamos hablando de basura que llega de otros países como Jamaica, China, y se queda en las playas por años", declaró.

Afortunadamente, dijo, en Cancún hay un movimiento que ha tomado fuerza en los últimos años y cada vez son más las personas interesadas en proteger el medio ambiente y se organizan para la limpieza de espacios públicos.

Sin embargo, puntualizó, esto no debería estar pasando "porque nadie debería estar limpiando mares o ríos si no hubiera gente que deshecha la basura en zonas donde no debería".