Cancún: Resumen rápido de NOTICIAS hoy 29 de septiembre de 2019

Sujetos armados atacan a policías en Cancún, uno muere y otro se encuentra grave

Tres sujetos armados fueron los responsables de atacar a balazos a dos elementos de la Policía Quintana Roo, cuando se encontraban en sus labores de prevención y vigilancia, donde uno de los oficiales murió y otro se está hospitalizado y se encuentra delicado de salud, quien se debate entre la vida y la muerte.

El código rojo se activó alrededor de las 11:00 horas, cuando policías de Q.Roo pidieron apoyo en la Supermanzana 255 en la glorieta que conforma en la esquina de la avenida La joya y la avenida Obsidiana, porque sicarios los estaban atacando, además de que solicitaron ambulancias, debido a que había un compañero herido.

Atacan a balazos a tres sujetos en el conocido “Kilómetro 80” de Q.Roo

Tres hombre, quienes se encontraban en el interior de un domicilio en el poblado Ignacio Zaragoza que pertenece al municipio de Lázaro Cárdenas, en el kilómetro 80 de la carretera Cancún-Mérida, fueron atacados por sujetos armados, quienes llegaron, se bajaron de una unidad y comenzaron a disparar en varias ocasiones.

De acuerdo a los primeros informes policiacos, el reporte del hecho ocurrió cerca de las 21:00 horas de ayer, cuando al número de emergencias 911 los pobladores escucharon varias detonaciones, mismo ruido que espantó a los ciudadanos, por lo que pidieron apoyo de la policía.

Piden presencia de brigadas contra el dengue en colonia de Cancún

Debido al fuerte brote de dengue que se ha registrado en Quintana Roo y otros estados del país, habitantes de la Colonia Generación 2000, Kilómetro 307, ubicado frente al Fraccionamiento Kusamil, realizaron una petición a las autoridades correspondientes del Ayuntamiento de Benito Juárez y la Secretaría de Salud Quintana Roo, esto con la finalidad de que se lleven a cabo brigadas de fumigación contra dengue en el lugar.

Lo anterior, según argumentaron los afectados, lo solicitan porque en los alrededores de la zona en la que habitan hay grandes extensiones de áreas verdes, motivo por el cual es común que en época de lluvias se formen charcos y por ende la población de mosquitos incrementa.

Asesinan a empleado de un hotel en Playa del Carmen

Un hombre, empleado de un hotel, fue asesinado la madrugada de este día en la ciudad de Playa del Carmen, cuando sujetos le dispararon mientras salía supuestamente de trabajar y fue interceptado por los criminales, quienes acabaron con su vida.

Según los informes policiacos, el reporte del hecho ocurrió hoy, alrededor de las 12:30 horas, cuando al número de emergencias 911 dieron aviso a las autoridades que en la calle Gavilanes con Canario Yucateco, poco después del segundo parque de Villas del Sol, una personas estaba herida por un impacto de arma de fuego.

Alerta Condusef por préstamos con altos intereses

Advierte la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), a ciudadanos sobre el incremento desmedido que han detectado en empresas o tiendas departamentales que ofrecen créditos financieros, ya que algunas están cobrando altos intereses por estos préstamos.

Autoridades de la institución indicaron que antes de solicitar cualquier tipo de crédito se debe revisar en la página de la dependencia, si la empresa está legalmente constituida en el Sistema Financiero Mexicano, ya que esto implica un cobro de interés justo por cualquier tipo de préstamo.

Continúan las quejas en Isla Mujeres por malos trabajos de Aguakan

De nueva cuenta Isla Mujeres ha registrado problemas relacionados a los servicios brindados por la empresa Aguakan, ya que en esta ocasión, habitantes han denunciado a través de redes sociales, que los trabajadores han incumplido con trabajos de reparación.

Se trata de una obra que realizaron en la avenida Nicolás Bravo, donde repararon una fuga que los vecinos del lugar reportaron, sin embargo, al concluir, se marcharon sin arreglar los desperfectos provocados por dichos arreglos.

Crece número de quejas en contra de casas de empeño

Las quejas en contra de las Casas de Empeño han crecido durante los últimos meses en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en los últimos por abusos en contra de quienes acuden a empeñar algún objeto, indicaron autoridades.

Señalaron que las principales inconformidades manifestadas por los consumidores se relacionan con no respetar el contrato realizado al momento del empeño, utilizar básculas que no dan adecuadamente el peso con cualquier tipo de joyería e inclusive cobrar intereses por el almacenamiento del articulo empeñado, mismos que no están en una zona visible del contrato.

