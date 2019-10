Cancún: Resumen rápido de NOTICIAS hoy 11 de octubre de 2019

Buscan regular casinos de Cancún; verificarán número de máquinas

El Ayuntamiento de Benito Juárez, a través de la dirección de Fiscalización comenzó los trámites necesarios para poder realizar una serie de inspecciones a los casinos establecidos en la ciudad, pues hasta fecha no se había hecho.

Reyna Tamayo Carballo, décimo cuarto regidor y presidente de la Comisión Espectáculos y Diversiones, detalló que hasta el momento han solicitado a la contraloría municipal un informe detallado de los casinos de la ciudad y los montos que pagan por impuestos.

"Estamos esperando a que nos resuelvan, ya mandamos el oficio, ya tiene más de una semana, casi dos semanas que mandamos el oficio y estamos en espera de la respuesta para corroborar y hacer una visita ocular a los casinos para verificar si realmente las máquinas que tienen es por las que están pagando", señaló la funcionaria.

Denuncian muerte de 200 tortugas en hotel de Cancún

A través de una denuncia anónima en la conocida página de facebook con el nombre de “cosa de cancunenses" se dio a conocer la muerte de más de 200 especies de tortugas que se encontraban en el Royal Sand de Cancún.

En la denuncia se puede leer “Eso si es triste… en el Royal Sands esta temporada de tortugas se le murieron como 200 tortugas en sus criaderos por no vigilarlas, nacían, se quedaban bajo el sol y morían”.

En el post se pueden leer los más de 12 comentarios hacia el repudio de este hecho y más de 232 likes entre me entristece, me asombra y me enoja. De comprobarse tendría que rendir declaración ante las autoridades competentes.

Empleados revelan sucios y sexuales secretos de la hotelería en Cancún

A través de una cuenta en redes llamada como “Cosas de Cancunenses”, empleados revelaron los más grandes secretos de los empleados de casi todos los departamentos, en cocina, oficinas, bodegas y hasta las camaristas, mismas que según ofrecían sus servicios sexuales a los huéspedes.

Algunas publicaciones decían lo siguiente, “en el hotel Breathless el asistente de ayb de la tarde siempre se emborracha en el hotel con los vinos de la cava, de los más caros, y trata mal a los meseros, los pone a doblar y luego ni pagan, también se metia a la bodega del rest con una hostess, ya sabrán a que, el garrotero era el que limpiaba todo”.

Crea Fiscalía de Quintana Roo línea antiextorsión en Solidaridad

La Fiscalía de Quintana Roo implementó una unidad para atender los casos de extorsión reportados ante la dependencia, ante la incidencia de delitos reportados en la administración de Laura Beristain.

La dependencia reportó que como resultado de los acuerdos y estrategias pactados en la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz en Quintana Roo, se pretende agilizar la atención a estas denuncias.

Buscan presupuesto para frenar plaga de lechuguilla en Chetumal

El procurador estatal del Medio Ambiente, Miguel Ángel Nadal, aseguró que buscan recursos para contar con un centro de estudios que investigue y atienda la plaga de lechuguilla en la sabana de Chetumal.

Anticipó que presentarán al Consejo de Cuenca del Río Hondo (CCRH) la necesidad de contar con un ente colegiado que permita concentrar información de este cuerpo de agua.

Explicó que, la información que se obtenga a través de los trabajos de investigación, permitiría atender problemas no sólo como la plaga de lechuguilla, sino problemas similares en otros puntos del Estado.

