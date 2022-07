Cancún: Reportan peligroso poste caído en la región 91

Por tercera ocasión, residentes de la región 91 de Cancún solicitaron el apoyo de la

Comisión Federal de Electricidad para retirar un poste de concreto caído que tiene varillas

salidas y obstruye el paso de la gente.

El problema tiene varios meses y afirman que ni la comisión ni el ayuntamiento le han

dado solución al tema. El poste se encuentra sobre la calle 71, entre las avenidas Ruta 4 y

Ruta 5.

“Ahora las clases terminaron, pero los niños y adolescentes tienen que pasar sobre esta

banqueta y pasar a un lado de las varillas que están saltadas del poste de concreto, esto

hace que el riesgo sea mayor”, dice Isaías, vecino de 45 años que pasaba con su hija para

llevarla a la primaria.

El poste ya no está en funcionamiento y no tiene cables de alta tensión o alumbrado

público. La Comisión lo sustituyó por otro que instaló metros más adelante, pero dejó el

que ya no sirve.

En la región 95 más de una docena de postes de la CFE está en completo deterioro, de

acuerdo con información de la propia empresa. Estos postes están desde 1988 y no han

sido cambiados o sustituidos y algunos están a punto de caer.

Postes dañados en Cancún

2 postes en la Calle 12 - Año de fabricación 1988

2 postes en la Calle 11 A - Año de fabricación 1988

3 postes en la Calle 16 - Año de fabricación 1988

2 postes en la Calle 113 - Año de fabricación 1989

1 postes en la Calle 10 - Año de fabricación 1988

2 postes en la Av. 113 - Año de fabricación 1988