Una familia que circulaba en su coche, justo en la calle para ingresar a la residencial Villa Maya en el Polígono Sur, vivió momentos de terror y temor, luego de que observaron a una chica corriendo que estaba corriendo, como si estuviera escapando de alguien, resulta que, además se ser su vecina, relató que intentaron "levantarla".

De acuerdo con el relato de los testigos, quienes hicieron pública la noticia, además de que no quisieron identificarse, relataron cómo fueron los hechos, aparentemente todo ocurrió la noche de ayer en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, en la Supermanzana 326, en la calle para ingresar a la residencial antes citada.

La familia relató cómo fueron los hechos

“Chicas nos acaba de pasar algo tremendo, tengan mucho cuidado. Venía regresando con mi esposo y mi niña de comprar la cena y al estar en la calle con rumbo a Villa Maya, mi esposo se frenó de golpe y dijo: estos cabrones se la van a llevar, yo no entendí, hasta que vi a la chica que venía a paso rápido y aterrorizada”, dice parte del texto.

La testigo continuó y mencionó que, al preguntarle a la mujer que es lo que le había ocurrido, ella contestó que la intentaron levantar por sujetos abordo de un vehículo de cuatro ruedas, mismo que al no lograrlo se dieron a la fuga con rumbo desconocido. Los presuntos eran tres e iban en un coche tipo Golf con luces led en la parte de enfrente.

Cancún; Reportan intento de "levantón" de una mujer en la residencial Villa Maya

“Mucho cuidado a la gente de esa zona, esos tipos están rondando esas calles, la zona de álamos y alrededores, esos lugares siempre está llena de niñas y jóvenes que salen en bicicleta y a hacer ejercicio, mucho cuidado, esta chica que vimos, pudo no haber llegado a casa, cuiden a sus hijos, no los dejen salir solos”, concluyó la mujer que publicó este texto.

La presunta víctima logró llegar a casa

Por último, es de mencionar que, a raíz de este testimonio, muchas mujeres que leyeron esta información relataron cómo han sido agredidas por sujetos al estar en la calle, no solo en esa zona sino en otros punto de Cancún, “a mi solo me ha jaloneado para llevarme un borracho en el torito en la mera esquina, si no fuera por una enfermera que bajó de la combi puff/ estaba lloviendo y tuve que detenerme iba en bicicleta esa vez”, manifestó una de las víctimas.

Continúa leyendo más notas en La Verdad Noticias.