Cancún; ¿Quieres cerveza? ahora tendrás que tener este cupón para comprar

Luego de la gran afluencia de personas en tiendas de conveniencias de Cancún por comprar cerveza y que muchos no respeta la sana distancia, tal parece y hay rumores que en Cancún, ahora para comprar esta bebida tendrás que ir por tu cupón desde temprano y con eso tendrás acceso a la tienda y comprar.

Las nuevas reglas serían sólo en las tiendas de conveniencias de la cadena OXXO, donde con carteles dan las indicaciones a su clientes, además de que es obligatorio el uso de cubrebocas, incluso en estas medidas habrá límite de cervezas por persona, de igual modo para evitar un desabasto; las posibles reglas son las siguientes:

Recoge tu cupón en tienda (a partir de las 8:00 am). Asiste en el horario de tu cupón (efectuar la compra). Límite máximo por cliente 48 latas ó 4 doce packs. Entrega tu cupón en caja.

Hay que destacar que estas medidas ya se empezaron a implementar en otros estados de la República Mexicana, tales como Mexicali, Tijuana, La Paz, Obregón, Hermosillo y Nogales, implementados por la cadena antes mencionada y se espera que en los próximos días lleguen estas reglas a Cancún, aunque hasta el momento todo es un rumor.

La compra de cervezas en Cancún será por cupones

En este sentido muchas personas afirman que estas medidas serían muy buenas, ya que la gente no entiende y parece que no hay ninguna enfermedad, pues en las largas filas que se forman por cervezas de Cancún, no hay ni sana distancia y en algunos casos ni los clientes tiene cubrebocas, por lo que se podría considerar como zona de contagio.

En redes es donde usuarios han denunciado este tipo de hechos, en las fotografías se puede ver claramente a muchas personas formadas esperando entrar al Circle K, localizado en la Región 94, sobre Avenida Talleres, de Cancún, donde se enteraron que habían llegado planchas de cerveza, por lo que vecinos del lugar de manera milagrosa olvidaron la existencia del Covid-19.

Hasta el momento las nuevas medidas para controlar todo esto aún no han sido confirmadas, pero seguramente si se empieza a realizar, habrá mucha inconformidad de parte de la gente, en especial de aquellos que son muy “fan” de esta bebida.