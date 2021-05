Parece que el cierre de calles y avenidas, así como los desvíos en la vialidad por el evento deportivo Challenge Cancún 2021, ya trajo como consecuencia el primer accidente vial en la Zona Hotelera de este destino turístico, pues desde temprano, un autobús de transporte público chocó contra un auto particular, el cual dejó como saldo dos lesionados.

Los primeros informes indican que en el kilómetro 20 del Bulevard Kukulcán, un auto color naranja y un autobús color rojo de la empresa SEA, habían chocado, donde el auto compacto quedó incrustado en la parte trasera de la unidad pesada, motivo por el cual dejó a dos personas heridas, por lo que llamaron al 9-1-1.

Dos lesionados en accidente de tránsito

Tras la denuncia, elementos de la Policía de Tránsito Municipal, así como la Policía Turística arribaron al sitio; al llegar confirmaron el percance, así como que dos personas habían recibido golpes tras el impacto, por ello es que pidieron la intervención de una ambulancia, la cual atendió a las víctimas del choque.

Es de mencionar que el hecho se registró pasadas las 7:00 horas de este domingo 2 de mayo y aunque no se tiene información oficial sobre cómo ocurrieron los hechos, se dice que el coche particular no respetó su distancia y al estar yendo a exceso de velocidad, perdió el control y se impactó contra el camión.

Cancún; Primer accidente en la Zona Hotelera tras cierre de calles

El cierre de avenidas inició a las 4:00 horas de este 2 de mayo

Recordemos que desde las 4:00 horas de este día, la avenida Bonampak y Boulevard Kukulcán iban a estar cerradas, mismas que en estos momento, a la redacción de esta nota, ya fueron abiertas, sin embargo el Malecón Tajamar seguirá siendo controlado, tanto el acceso de vehículos, así como de personas caminando, se espera que el desmonte y acceso de manera normal a dicho lugar sea entre las 16:30 y 17:00 horas.

Por último, todo este movimiento, así como el cierre de calles, generó intenso tráfico en la Zona Hotelera, pues para ingresar a la misma el acceso era por el aeropuerto, mientras que la salida era por el kilómetro 0; en estos momentos ya puede uno ingresar de manera normal. La Verdad Noticias.