Cancún; Presunto policía borracho provoca fuerte accidente vial | Cancún; Presunto policía borracho provoca fuerte accidente vial

Un presunto elemento de la Policía Quintana Roo o Municipal, fue atrapado borracho y conduciendo su vehículo particular en la ciudad de Cancún, luego de que este mismo provocó un fuerte accidente vial, cerca de la media noche, afortunadamente no hubo lesionados, pero fue evidenciado en redes, pues los usuarios de Facebook no se explican como es permiten tener a ese tipo de personas dentro de la corporación de seguridad.

De acuerdo a un video difundido en redes por el portal de noticias, Descontento Ciudadano QR, el hecho ocurrió sobre la avenida 20 de noviembre y el hecho fue reportado al 911 por las personas que se vieron involucradas en el choque, un auto particular y una motocicleta, ambas con daños materiales.

Luego del accidente, el supuesto policía en un principio intentó huir del lugar, pero al ver que estaba acorralado por gente que le tapó el paso, decidió quedarse a esperar a las autoridades correspondientes, aunque luego de varios minutos y según el portal de noticias antes mencionado, los agentes de Tránsito, cuando llegaron, ayudaron al borracho a escapar.

Se habla que el accidente la ocasionó el “pasado de copas”, pues estaba yendo a exceso de velocidad, de pronto perdió el control y se estrelló contra un auto blanco y golpeó a una motocicleta, el vehículo del oficial dio hasta un área de maleza, mientras el de la otra persona quedó en medio de la avenida.

Pasaron los minutos y llegó una ambulancia particular, quien valoró a los que sufrieron el choque y determinó que ninguna de la persona era necesario ser trasladado al hospital y tampoco tenían golpes o heridas graves, por lo que se retiraron del lugar, sin embargo los agentes de Tránsito fueron los que llegaron después de casi una hora.

Hasta el momento no se tiene más información al respecto y tampoco la Policía Quintana Roo o de Tránsito ha emitido algún boletín o comunicado de lo sucedido, así como desmentir o confirmar que el sujeto que provocó este accidente, sea elemento activo de la corporación. LA VERDAD