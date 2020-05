Cancún; Por tercera vez, CFE deja sin luz a dos regiones por más de 13 horas

Vecinos de las regiones 101 y 103 de Cancún ya están hartos de la Comisión Federal de Electricidad, pues por tercera vez consecutiva y en menos de dos semanas, ya realizaron tres cortes de luz sin ninguna razón o motivo alguno, pues los afectados afirman que al llamar a la CFE, no les dan información al respecto y se los restablecen después de varias horas.

De acuerdo a testimonios de los inconformes de la Región 103, ayer por la tarde 9 de mayo, alrededor de las 16:30 horas, mientras se encontraban con la familia en la sala, conviviendo y riendo, vieron que las luces del modem, el refrigerador, así como la televisión se habían apagado, se levantaron y verificaron si se había ido la luz y confirmaron que efectivamente ya no tenían energía eléctrica.

“Esperamos una horas aproximadamente, pues confiamos que iba a regresar en una hora, pero no llegó, por lo que procedimos a denunciar a la CFE en su número que aparece en su página de internet; esto fue como a las 17:40 horas, aproximadamente; lo hicimos con la intención de presionarlos y que llegue más rápido la luz, pero no funcionó”, comentó vecina.

Señaló que en la llamada le comentaron que la energía se iba a restablecer dentro de media hora, por lo que ellos en ese momento confiaron en la palabra de la “Bendita” CFE, pasaron las horas y fue hasta las 21:00 horas, que decidieron llamar nuevamente, pero en esta ocasión nadie les contestó, llamaron y llamaron y nadie respondió.

“Me respondieron alrededor de las 10 de la noche, donde la operadora me dijo que dentro de poco ya volvería la luz, aunque yo le pregunté cuál era el motivo para saber y no estar llamando y sólo esperar, pero no me quiso decir, pues decía que esa información no la tenía, pero que ya lo estaban arreglando; ¡me chocan deveras!, comentó la afectada.

Hasta el día de hoy se supo que la luz no había regresado, pues dieron las 5:30 horas del domingo y la denunciante reportó que la energía no regresó y seguían esperando. Así como estas dos regiones, 101 y 103, existen varias más donde la comisión si motivo alguno realiza este tipo de acciones que nadie se explica el porqué.