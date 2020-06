Cancún; Por estar en el teléfono e ir a exceso de velocidad atropella a inocente

Un hombre de aproximadamente 35 años de edad, fue atropellado en la ciudad de Cancún por un conductor, quien según los familiares de la víctima, iba a exceso de velocidad y tenía su teléfono en mano, lamentablemente el responsable huyó del lugar, por lo que difundieron en redes su rostro.

A través de las redes sociales, amigos y familiares hicieron pública esta noticia, donde explicaron que por la tarde-noche en la ciudad de Cancún, un auto particular arrolló a un sujeto que estaba esperando su transporte para ir a trabajar, en ese momento trataron de detener al presunto responsable, pero no pudieron y huyó.

Cancún; Por estar en el teléfono e ir a exceso de velocidad atropella a inocente

De acuerdo con la publicación en Facebook, el auto responsable de este "accidente" en Cacún, conducía un un Ibiza con placas de circulación UVD-997-C del estado de Quintana Roo, mismo que era conducido por un joven de aproximadamente 25 años de edad, robusto, tez moreno, cabello corto y negro, quien huyó con rumbo desconocido.

Condutor con celular en mano atropella a inocente en cancún

Mientras que en hombre herido quedó con severas heridas, por lo que, cuando llegaron los paramédicos de la Cruz Roja tuvieron que trasladarlo de emergencias al hospital para su atención médica, pues quedó inconsciente y con un severo golpe en la cabeza, en ese momento pensaron que había muerto.

Cancún; Por estar en el teléfono e ir a exceso de velocidad atropella a inocente

Más notas de Quintana Roo aquí

“Varias personas presenciaron el accidente pero el tipo apenas vio la oportunidad y se fugó, si me ayudan a difundir, o saben algún dato que pueda ayudar se los agradeceré. Ya que se dio a la fuga, quizás no se pueda hacer nada, pero si me ayudan a difundir para dar con él o sus datos para el procedimiento de ley”, escribieron en redes.

Te puede interesar: Chofer atropella a ciclistas en Cancún; hay varios lesionados y un muerto

Hasta el momento se sabe que las investigaciones continúan por parte de la autoridades competentes para tratar de dar con el paradero del presunto culpable, llevarlo ante la justicia y determinen su situación jurídica; el hombre herido sigue hospitalizado esperando su pronta recuperación.