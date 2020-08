Cancún; Policía de Reacción Covid exhortó a casi 200 personas por “tercos” | Cancún; Policía de Reacción Covid exhortó a casi 200 personas por “tercos”

El regidor Issac Janix Alanís, Secretario General del Ayuntamiento de Benito Juárez, Cancún, dio a conocer que la Policía de Reacción Covid-19 llamó la atención a casi 200 personas, por no utilizar cubrebocas y no acatar las medidas sanitarias impuestas por la autoridades de salud federal y estatal, además mencionó que no solo fue a gente caminando, sino también a conductores de transporte público.

“Casi 200 personas fueron exhortadas por esta policía (de Reacción Covid-19), no se hizo ningún arresto, sin embargo todavía vemos un poco de desinterés entre la ciudadanía”, dijo.

Cancún; Policía de Reacción Covid exhortó a casi 200 personas por “tercos”

El funcionario dijo que no se trata de un policía que lastima o que hace la función de un elemento preventivo de la Policía Quintana Roo, sino que es una policía que salva vidas y ayuda a transmitir información a todos aquellos que salen de casa por una actividad esencial o abastecerse de alimentos.

Noticias Cancún

Janix Alanís dejó en claro que el primer día de su trabajo con la Policía de Reacción Covid, exhortaron y llamaron la atención a casi 200 ciudadanos, sobre el uso obligatorio de cubrebocas en Cancún y todo el estado de Quintana Roo, además de que si uno no hace caso, ya es considerado como falta administrativa y podrían ser acreedores de una sanción o arresto.

Cancún; Policía de Reacción Covid exhortó a casi 200 personas por “tercos”

Más notas de Quintana Roo aquí

“Lógicamente, se cubrieron los cuatro sectores de la ciudad más la zona hotelera, donde los elementos de Reacción Covid-19 hablaron con los ciudadanos por no cumplir con las medidas sanitarias; les explicaron que por ahora en “semáforo naranja” incluye no reunirse en domos, ni campos deportivos, en centros de culto religioso, así como evitar aglomeraciones en camionetas de transporte público”, comentó.

Te puede interesar: Cancún; ¡Va en serio! Piden reportar a quien ingrese a domos deportivos

El secretario general Benito Juárez, Cancún, señaló que esto obedece a los ajustes realizados a la policía y al gobierno, porque muchas personas no hacen caso con las recomendaciones de salud que se han hecho extensivas desde marzo por todos los medios de comunicación, redes sociales y las propias autoridades.