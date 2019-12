Cancún: Playas limpias de sargazo hoy 22 de diciembre de 2019

Esta playa está ubicada en el kilómetro 2.5 del Bulevar Kukulcán en la Zona Hotelera de Cancún y cuenta con estacionamiento, baños públicos, regaderas, área de juegos para niños e incluso pequeñas palapas de madera para asentar tus pertenencias, alimentos o simplemente guardarse del sol, para aquellos que no les gusta tanto quemarse.

Esta playa es muy utilizada por las personas que les gusta la tranquilidad, el sol, la arena y el mar, ya que aquí es donde se reúnen aquellos amantes del yoga, además desde muy temprano se dan cita a este lugar, personas que les gusta correr o hacer algún tipo de ejercicio, esto añadiéndole que esta playa es muy hermoso para nadar y echarse un "chapuzón".

Tal vez te interese: Cancún: Playas Limpias de Sargazo hoy 20 de diciembre de 2019

Cancún: Playas limpias de sargazo hoy 22 de diciembre de 2019

Cabe destacar que desde muy temprano, personal del ayuntamiento de Benito Juárez, inician con los trabajos de limpieza de playas, no sólo en combatir el sargazo, sino también en la recolección de basura que está en la arena o en el mar, así como el mantenimiento de todas las instalaciones.

Aldo Torres, turista local reconoció la labor de los gobiernos, desde el federal hasta el municipal, ya que ha visto el trabajo que están realizando para mantener las playas limpias y libres de sargazo en las costas de Quintana Roo y afirmó que ha tenido un buen resultado.

Más notas de Quintana Roo aquí

Cancún: Playas limpias de sargazo hoy 22 de diciembre de 2019

“Hoy está playa es muy diferente a cómo lo mostraban en la televisión, es decir, con abundancia de sargazo que hasta el olor era desagradable y uno no puede ni entrar, pero eso ya no es así, ahora ya no veo sargazo; yo así si entraría a nadar, además las playas de Cancún son muy bonitas"; mencionó mientras hacía ejercicio, corría sobre la orilla del mar.

Cancún: Playas limpias de sargazo hoy 22 de diciembre de 2019

Hasta el momento las autoridades estatales y municipales han dicho que por el momento no habrá otro arribo masivo de sargazo, pero seguirán monitoreando los mares en caso de que exista.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana