Cancún: Playas limpias de sargazo hoy 18 de diciembre de 2019

Tal caso es Playa Langostas, ubicado en el kilómetro 6 del Bulevard Kukulcán en la Zona Hotelera de Cancún; está playa amaneció con poco sargazo en la arena, mientras que en el mar no se notó presencia alguna de estas algas; el mar de color verde aqua y cristalina, como si ficticio, pero es la realidad.

Turistas que llegaban a la playa se asombraban de lo limpio que estaba el agua y del poco sargazo que había en la arena; Elsie Mendez turista nacional proveniente del estado de Chiapas, así lo afirmó al hablar para las cámaras de LA VERDAD, donde dijo que si regresaría a vacacionar en este destino turístico que es Cancún.

Cancún: Playas limpias de sargazo hoy 18 de diciembre de 2019

“La verdad he visto en la tele que el sargazo en Cancún ya no está, aunque hay que reconocer que si lo hubo en su momento; llego a esta playa y veo que es todo lo contrario, está limpio y muy cuidado, en especial playa langosta se me ha echo muy bonito, además como es mi primeras vez, en una segunda, tercera y hasta una cuadra vez, si regresaría al a este lugar; es muy bonito Cancún”, mencionó mientras el reportero estaba grabando un video.

Cancún: Playas limpias de sargazo hoy 18 de diciembre de 2019

Ante todo esto, el gobierno municipal, estatal, federal, instituciones educativas, empresas privadas y voluntarios han estado trabajando arduamente para combatir este fenómeno que cada año a ido aumentando la cantidad de sargazo que arriba a las costas de Quintana Roo, tan solo las primeras semana, cuando iniciaron los operativos de limpiezas, recolectaron docenas de toneladas de sargazo.

Cancún: Playas limpias de sargazo hoy 18 de diciembre de 2019

Hoy día las autoridades y toda la ciudadanía están alerta de posibles amenazas de más arribo de sargazo, para evitar una contingencia ambiental, ya que el sargazo cuando se pudre se está descomponiendo, suelta sustancias que a la fauna afecta, provocando la muerte de la misma.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana