Cancún Playas limpias de sargazo hoy 11 de agosto de 2019

Durante esta mañana de domingo, Playa Langosta de Cancún, localizada en el kilómetro cinco de la Zona Hotelera, amaneció con una temperatura de 30 grados, sin recale de sargazo y cielo parcialmente nublado.

Debido a que en esta parte de la costa inició la quinta edición del Triatlón, Playa Langosta también amaneció sin camastros y saturada de deportistas acompañados de sus familiares para apoyarlos en este evento deportivo.

No obstante, tras haber terminado la competencia, la playa y sus arenales fueron aprovechados por las decenas de personas que llegaron para disfrutar de una deliciosa mañana de domingo.

Debido a su oleaje tranquilo, esta playa es la preferida de aquellas personas que disfrutan de nadar dentro del mar, sin preocuparse por las olas que a veces arrastran a uno. No por nada fue elegida para arrancar el Triatlón.

En playa Langosta hay un muelle de donde parten algunos barcos encargados de realizar tours de nado con delfines o incluso ferrys que te llevan a Isla Mujeres, otro paraíso del estado de Quintana Roo.

Gracias a sus arenales extensos, Playa Langosta también es ideal para jugar un partido de volleyball o fútbol, solo es necesario tener un poco de imaginación para dibujar una cancha sobre la arena y varios jugadores dispuestos a pasar un buen rato, para poder iniciar.

En cuanto al tema de sargazo, la Red de Monitoreo de Sargazo de Cancún advirtió que gracias a los vientos del noroeste, esta macro alga se alejaría de las costas de Quintana Roo durante las tres primeras semanas de agosto.

Por ello, al igual que otras playas de Cancún, esta parte de la costa no ha tenido tanta presencia de sargazo, aunque se estima que pueda llegar algo de esta macro alga en los próximos días.

Por ahora, Playa Langosta está sin sargazo y lista para que puedas disfrutar de esta maravilla de la naturaleza, aunque no debes olvidar siempre ser responsable y llevarte la basura que generes, no contaminar y no usar bloqueador antes de meterte al mar para que ayudes a la conservación de los ecosistemas que habitan en el mar Caribe.