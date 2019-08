Cancún: Playas limpias de sargazo hoy 10 de agosto de 2019

Durante esta mañana de sábado 10 de agosto, Playa Gaviotas de Cancún, localizada en el kilómetro 16 de la Zona Hotelera, amaneció bajo una temperatura de 31 grados, cielos despejados y un ligero recale de sargazo que no impidió la visita de turistas y locales.

Esta playa, a diferencia de otras playas públicas de Cancún, es la preferida de los jóvenes nacionales y extranjeros, quienes llegan a sus arenales a broncearse, beber un trago y nadar en el mar Caribe.

Si bien es la playa preferida de los jóvenes, al sitio también acuden algunas familias, debido a que detrás de la playa, se encuentra la zona de antros de Cancún, a donde muchas personas asisten durante el día para tomarse una foto en el mundialmente conocido spiderman o la guitarra del Hard Rock.

Debido a su concurrencia, en Playa Gaviotas se han emprendido también campañas de limpieza de sargazo, las cuales se han intensificado durante esta temporada vacacional de verano.

Playa Gaviotas también es conocida por su oleaje tranquilo, aunque a veces suele sorprender con olas superiores al metro de altura, por lo cual ahí también se dan clases de surf.

Al igual que otras playas de Cancún, Playa Gaviotas cuenta con guardavidas en horarios de 10 de la mañana a seis de la tarde, tiempo durante el cual deberás seguir sus recomendaciones para evitar contratiempos a ti y tus acompañantes.

Algunas de las recomendaciones a las que nos referimos (y lo decimos en serio) son no nadar en estado ebriedad, no meterte al mar inmediatamente después de comer y no rebasar los límites establecidos por los expertos para poder nadar en mar abierto.

A diferencia de otras playas de Cancún como Chac Mool, Punta Cancún o Marlin, en Playa Gaviotas es poco común ver anidación de tortugas, sin embargo, en caso de hallar un nido, debes reportarlo a los guardavidas, autoridades o empleados de los hoteles.

Ahora que ya lo sabes, no dejes pasar la oportunidad de visitar una de las playas más conocidas de Cancún y disfrutar de un buen descanso entre amigos, familia o en pareja.