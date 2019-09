Cancún: Playas limpias de sargazo hoy 06 de septiembre de 2019

Las playas de Cancún sin sargazo siguen siendo una constante en las últimas semanas, lo cual ha beneficiado a miles de turistas quienes ha podido disfritar del característico azul turquesa del Caribe mexicano.

Durante la mañana de hoy viernes 06 de septiembre, las playas con recale bajo de sargazo o prácticamente nada, según la Red de Monitoreo de Sargazo de Cancún, fueron Cancún Punta Nizuc, Delfines, Ballenas, Marlín.

Los trabajos de limpieza también son indispensables para mantener playas limpias sin sargazo y basura.

Pero también se encuentran Playa Chac Mool, Playa Caracol, Playa Langosta, Las Perlas, Puerto Cancún, Puerto Juárez, Playa del Niño y Punta Sam, según el monitoreo de la red, a través de imágenes satelitales.

Las Playas Punta Cancún, Gaviota Azul, Riviera Cancún, Moon Palace, Royalton Riviera, Bahía Petempich, Puerto Morelos, Punta Brava y Playa Secreto, amanecieron con un recale moderado, sin embargo, gracias a los trabajos de limpieza, también pueden verse impecables.

Amanecer en Cancún.

Por otro lado, como ya es costumbre, las Playas del municipio de Isla Mujeres, también amanecieron super limpias, gracias a las condicones climatológicas y al trabajo de personas que todas las mañanas se encargan de dejarlas perfectas para los miles de turistas diarios que recibe la ínsula.

Isla Holbox, Isla Blanca e Isla Contoy, también fueron algunas de las que hoy viernes 06 de septiembre amanecieron sin sargazo.

Playas de la Rivera Maya sin Sargazo

Respecto a las playas pertenecientes a la Rivera Maya, las únicas playas que amanecieron con un recale significativo de sargazo durante la mañana de este viernes 06 de septiembre, fueron Punta Piedra y Xcacel-Xcacelito, localizadas en el municpio de Tulum.

Fuero de ellas, todas las playas de Playa del Carmen y la mayoría de Tulum, hoy viernes 06 de septiembre son playas que lucen sin sargazo, según los reportes de la Red de Monitoreo de Sargazo de Cancún.

La Isla Cozumel, tampoco se salva de playas espectaculares, pues de igual manera se vio beneficiada durante estas últimas semanas al tener playas completamente limpias de sargazo.

Recuerda que estas condiciones son estimaciones y el sargazo es un fenómeno natural que puede arribar en cualquier momento del día, pero aún así, dichas predicciones basadas en imágenes satelitales casi nunca fallan.

Ahora que estás listo para lanzarte a alguna de las playas de Cancún y Quintana Roo sin sargazo, debes recordar siempre llevar bolsas para recoger tu basura, no tirar colillas a la arena y si es posible, no generar más basura para no afectar los ecosistemas marinos de nuestro planeta.