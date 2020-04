Cancún: Playas Limpias de Sargazo hoy 9 de abril de 2020

Hoy Playa Chac Mool en Cancún luce limpia y libre de sargazo, cosa que a los turistas locales e internacionales les gusta, por eso recomendamos visitar Playa Chac Mool, ideal para pasar un rato con la familia, amigos o pareja, obvio, cuando acabe la cuarentena.

Esta playa se encuentra en el kilómetro diez de la famosa Zona Hotelera de Cancún, se le dio este nombre por la estatua de tiempos Pre-Colombinos en Mesoamérica. Esta figura de piedra es bastante popular en el estado de Yucatán y en el centro de México.

Playa Chac Mool en Cancún, popular entre los turistas, es un gran trecho de playa de fina arena blanca e increíble agua turquesa, rasgos típicos de las paradisíacas playas de Cancún. Esta popular playa está frente al mar abierto, por lo general es de gran oleaje, lo que resulta divertido y desafiante.

En Playa Chac Mool podrá tenderse al sol y obtener un bello bronceado. El horario oficial de esta playa pública es de ocho de la mañana a las seis de la tarde.

Hay varios hoteles cercanos a Playa Chac Mool, incluyendo el Gran Caribe Real Resort and Spa y The Royal in Cancun. Si viene de visita a Cancún, dése la oportunidad de conocer la ambivalencia de esta playa tranquila y dinámica al mismo tiempo. Además, se encuentra en pleno centro de la Zona Hotelera.

Justo enfrente de Playa Chac Mool se encuentra Señor Frogs, un restaurante lleno de vida junto a la laguna Nichupté. Es ideal para cuando se quiere descansar un poco del sol y disfrutar una rica comida o una refrescante bebida en un ambiente casual. Este restaurante, además de estar perfectamente situado, ofrece deliciosas botanas como nachos, quesadillas, hamburguesas y papas al horno sin tener que alejarse mucho de la playa.

Hay que destacar que por durante varios meses, cuando el sargazo arribó a las playas de Cancún, el gobierno de Quintana Roo y de Benito Juárez iniciaron con las labores de recolección de esta alga, combatiendo todos los días para que las playas de Cancún se mantengan limpias.