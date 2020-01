Cancún: Playas Limpias de Sargazo hoy 3 de enero de 2020

A pesar de que el día de hoy fue pronosticado fuertes vientos y cielos parcialmente nublados para gran parte de Cancún, en Playa Gaviota Azul, mejor conocida como Playa Forum, no se notó la presencia de grandes nubes color gris, al contrario el sol estaba a todo lo que da.

Esta playa está ubicada en el kilómetro 9 de la Zona Hotelera de Cancún y a primeras horas del día se notaba la presencia de 30 personas aproximadamente, pero lo más importante es que el mar y la arena estaba libre y limpia de sargazo, tanto que el agua estaba cristalina de color azul turquesa.

Tal vez te interese: Asaltan restaurante Lorenzillos de Cancún, entraron por la laguna Nichupté repleta de Cocodrilos

Cancún: Playas Limpias de Sargazo hoy 3 de enero de 2020

Hay que destacar que esta playa Gaviota Azul cuenta con baños, regaderas y estacionamiento, además a espaldas de la misma existen varios restaurantes de mariscos y todo tipo de comidas, incluso en dicho lugar están los que rentan sillas, mesas, sombrillas y camastros, aunque si uno desea puede llevarlo, ya que está en todo su derecho.

Ruby López, turista local afirmó que están disfrutando de los últimos días de vacaciones que les queda a su hijos, ya que la próxima semana sus hijos regresan a clases dentro de una semana y tienen pocos días para seguir disfrutando de este destino turístico y de las hermosas playas de Cancún.

Más notas de Quintana Roo aquí

Cancún: Playas Limpias de Sargazo hoy 3 de enero de 2020

“Tengo que disfrutar porque después viene el largo trabajo y tampoco no me quejo, ya que uno vive de constantes cambios, pero mientras tanto necesito aprovechar los pocos días que tengo y aunque digan que habrá cielos nublados, al menos en esta playa y a esta hora no hay nubes negras, sino puro sol”, finalizó.

Cancún: Playas Limpias de Sargazo hoy 3 de enero de 2020

Día a día LA VERDAD a estado yendo a cada una de las playas que existen en Cancún para informar a la ciudadanía lo limpio o malo que está, además se realizan en vivos a través de la página de Facebook como Diario la Verdad.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana