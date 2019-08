Cancún: Playas Limpias de Sargazo hoy 28 de agosto de 2019

Sin lugar a dudas Cancún ofrece una paradisiaca postal a diario, pues su blanca arena contrasta de manera espectacular con el intenso turquesa del mar caribe, por ello, no es ninguna sorpresa encontrar desde temprana hora a turistas y cancunenses disfrutando del sol, las olas, aunado al buen clima.

Localizada en el km. 9.5 del boulevard Kukulcán de la Zona Hotelera de Cancún, playa Gaviota Azul, es por mucho uno de los lugares donde la diversión se disfruta al máximo, pues gracias a que se encuentra rodeada de distintos centros de entretenimiento, plazas comerciales, restaurantes y bares, el turismo, además de los locales pueden pasar ahí un fenomenal día.

Cancún: Playas Limpias de Sargazo hoy 28 de agosto de 2019

Leandro Reséndiz es uno de los tantos visitantes internacional que ha quedado enamorado de este lugar, tal como lo compartió al Diario La Verdad:

“Es muy bonito, este es mi segundo día y la segunda playa que conozco y no tengo palabras para describir lo que veo, es hermoso. Además pues el ambiente también es ideal para relajarte y ya en la noche ir de fiesta, puedo ver que hay mucho movimiento y muchas opciones para bailar y disfrutar con los amigos”, dijo.

Cancún: Playas Limpias de Sargazo hoy 28 de agosto de 2019

Al igual que Leandro, Teresa Flores es otra de las personas que prefiere aprovechar el día y caminar por la orilla del mar apenas entrada la mañana:

“La verdad yo vivo aquí desde hace once años, pero siempre me parece un buen día para apreciar esta maravilla que es el mar, que no se vuelva una rutina. Aprovecho mi día de descanso y me doy el tiempo de aprovechas que las playas están limpias y sin sargazo”, comentó la mujer de 37 años.

Cancún: Playas Limpias de Sargazo hoy 28 de agosto de 2019

El acceso a Gaviota Azul está junto a Plaza Forum, donde además hay un sinfín de establecimientos donde se puede adquirir todo tipo de productos y servicios.

Te puede interesar: Cancún: Playas Limpias de Sargazo hoy 27 de agosto de 2019

Las olas van de medianas a grandes y puedes rentar sillas, camastros, disfrutar de vestidores, regaderas, así como albercas.