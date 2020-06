Cancún: Playas Limpias de Sargazo hoy 22 de junio de 2020

Hoy Playa Chac Mool en Cancún luce limpia y libre de sargazo, cosa que a los turistas locales e internacionales les gusta, por eso recomendamos visitar Playa Chac Mool, ideal para pasar un rato con la familia, amigos o pareja, obviamente después de la pandemia.

Esta playa se encuentra en el kilómetro diez de la famosa Zona Hotelera de Cancún, se le dio este nombre por la estatua de tiempos Pre-Colombinos en Mesoamérica. Esta figura de piedra es bastante popular en el estado de Yucatán y en el centro de México.

Playa Chac Mool en Cancún, popular entre los turistas, es un gran trecho de playa de fina arena blanca e increíble agua turquesa, rasgos típicos de las paradisíacas playas de Cancún. Esta popular playa está frente al mar abierto, por lo general es de gran oleaje, lo que resulta divertido y desafiante.

En Playa Chac Mool podrá tenderse al sol y obtener un bello bronceado. El horario oficial de esta playa pública es de ocho de la mañana a las seis de la tarde.

Playa Chac Mool libre de sargazo

Hay varios hoteles cercanos a Playa Chac Mool, incluyendo el Gran Caribe Real Resort and Spa y The Royal in Cancun. Si viene de visita a Cancún, dése la oportunidad de conocer la ambivalencia de esta playa tranquila y dinámica al mismo tiempo. Además, se encuentra en pleno centro de la Zona Hotelera.

Justo enfrente de Playa Chac Mool se encuentra Señor Frogs, un restaurante lleno de vida junto a la laguna Nichupté. Es ideal para cuando se quiere descansar un poco del sol y disfrutar una rica comida o una refrescante bebida en un ambiente casual. Este restaurante, además de estar perfectamente situado, ofrece deliciosas botanas como nachos, quesadillas, hamburguesas y papas al horno sin tener que alejarse mucho de la playa.

Hay que destacar que por durante varios meses, cuando el sargazo arribó a las playas de Cancún, el gobierno de Quintana Roo y de Benito Juárez iniciaron con las labores de recolección de esta alga, combatiendo todos los días para que las playas de Cancún se mantengan limpias.