Cancún: Playas Limpias de Sargazo hoy 22 de enero de 2020

Playa Ballenas en Cancún es poco conocido por los turistas nacionales y extranjeros, incluso hasta para los que viven en esta ciudad, lo cierto es que esta playa es un lugar encantador con arena muy blanca y fina con su océano azul turquesa de fondo como en casi todas las playas que habitan Cancún.

Hay que destacar que este día, Playa Ballenas amaneció libre de sargazo, por lo que es un lugar adecuado para estar con la familia, amigos o pareja; esto gracias a que el gobierno del estado en conjunto con la municipal, así como con el gobierno federal, trabajan para este año en las estrategias del arribo del sargazo, que se espera que sea en marzo.

Cancún: Playas Limpias de Sargazo hoy 22 de enero de 2020

Playa Ballenas se encuentra ubicada en la zona hotelera de Cancún al sureste de México en la Rivera Maya. Playa Ballenas ha sido certificada con Bandera Azul de México, ya que su gestión ambiental ha sido impecable.

Playa Ballenas cuenta con duchas públicas muy limpias, punto de información, lugares de parqueo que se encuentran disponibles hasta largas horas de la tarde y asientos en áreas de zonas verdes.

Cancún: Playas Limpias de Sargazo hoy 22 de enero de 2020

Las playas son limpiadas en las mañanas y en las tardes, cuentan con vigilancia de socorristas de manera permanente y algo muy importante para sus lugareños, es el cuidado del medio ambiente protegiendo cada una de las especies que se originan en este lugar.

La playa cuenta con hoteles a su alrededor que ofrecen a los turistas descanso permanente dependiendo de sus necesidades y capacidad económica. Espacios para jugar fútbol, vóley playa y muchos más por si quieres tener tu cuerpo en plena actividad.

Cancún: Playas Limpias de Sargazo hoy 22 de enero de 2020

No se ve mucho comercio ni muchas ofertas gastronómicas, salvo las que tienen los hoteles. Los vendedores ambulantes ofrecen a los turistas gafas para el sol, souvenirs, conchas, collares y algunas artesanías.

Playa Ballenas tiene una característica un poco similar a otras playas y es su tranquilidad. Su fuerte oleaje es un gran atractivo para quienes practican y les encanta el surf. Si no tienen experiencia en este deporte de lo contrario lo más recomendable es no intentarlo. No es muy recomendable ir con niños y familias.

