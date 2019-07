Cancún: Playas Limpias de Sargazo hoy 21 de julio de 2019

Playa Delfines, mejor conocida como El Mirador, se ubica a 17 kilómetros del centro de Cancún yendo sobre el Bulevar Kukulcán en la Zona Hotelera, para llegar en transporte público existen dos autobuses, la Ruta 1 y la Ruta 2, ambas rutas pasan sobre la avenida Tulum frente al palacio Municipal de esta ciudad.

Playa Delfines o El Mirador tiene alrededor de 30 kilómetros de costa en donde se puede disfrutar de la limpia y cálida arena blanca y sus cristalinas aguas azules, contando además con un mirador desde donde se logra observar toda la extensión de esta playa, además de las pequeñas palapas para refugiarse de la sombra.

Alfredo Canul, turista nacional que viene de guerrero, mencionó lo bello que es esta playa y lo impresionante del gobierno municipal en combatir el sargazo, ya que dijo que hace unos días cuando llegó vio cómo estaban trabajando en dejar limpia la playa y hoy ve que El Mirador está bueno para nadar.

"La verdad cuando veía las noticias y la manera en que pasaban la imágenes no me daban ganar de ir a Cancún, pero me animé después, al ver cómo trabajan para combatir el sargazo y ahora aquí estoy disfrutando de esta playa y mañana iremos a otra, así hasta recorrer la mayoría del total de playas en Cancún", concluyó.

Más de 100 personas ya se encontraban gozando de la arena y el mar, tanto que casi no había palapa para dejar las pertenencias, aunque sí había espacio para donde recostarse, cabe destacar que Playa Delfines o El Mirador cuenta con baños y regaderas, esto para después de nadar, enjuagarse de la arena.