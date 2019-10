Cancún: Playas Limpias de Sargazo hoy 19 de octubre de 2019

Siendo una de las playas más exitosas por su arena blanca y aguas transparentes, Playa Caracol es un una gran opción para disfrutar en familia de este bello sitio de recreación familiar.

Playa Caracol se encuentra en el kilómetro 9.5 de la Zona Hotelera de Cancún, que además de contar con puerto donde arriban embarcaciones de Isla Mujeres y que también van a ese municipio, cuenta con restaurantes, baños y área para estar bajo la sombra muy cómodamente.

Jesús González, turista local que lleva más de un mes en Cancún, afirmó que en cuanto tenga la oportunidad de venir a vivir a esta ciudad no lo pensará dos veces y tomará la decisión en ese momento de aceptar la oferta, esto no solo por las playas sino por la tranquilidad que aún hay en este bello destino, aseguró.

“Yo soy del estado de Chiapas pero como me dieron mis vacaciones en donde trabajo, me corresponden dos semanas y media, pero me debían días y las tomé, lo que dio como resultado un mes de vacaciones y aquí estoy”.

Playa Caracol además de estar libre de sargazo y limpia, esto gracias al gobierno Federal, Estatal y Municipal, cuenta con personas dedicadas a la renta de sillas, mesas, sombrillas y camastros a un precio de $250.00 hasta $300.00 pesos mexicanos, aunque si uno no quiere el servicio puede llevar lo necesario para estar cómodo en la playa.

Esta y las más de 10 playas que existen en Cancún, todas cuentan con bandera Blue Flag y blanca, que es un certificado que solo se les da a aquellas que cumplen con varios requisitos de calidad, como lo es libre de sargazo, sin basura, con baños, regaderas y con contenedores de basura, entre otros beneficios que estas playas tienen en todo el destino.