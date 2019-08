Cancún: Playas Limpias de Sargazo hoy 13 de agosto de 2019

Durante esta mañana de sábado 13 de agosto, Playa Ballenas de Cancún, localizada en el kilómetro 14 de la Zona Hotelera, amaneció bajo una temperatura de 29 grados, cielos despejados, un oleaje ligero, perfecto para nadar y sin rastro de sargazo.

Esta playa, a diferencia de otras playas públicas de Cancún, es la preferida de los los turistas extranjeros y familias originarias de Cancún, quienes llegan a sus arenales a broncearse, beber un trago y jugar o pasar un buen rato con los amigos.

Debido a que esta playa no es muy conocida como otras de Cancún como Mandala Beach, Delfines, Langosta, Caracol o Marlín, Playa Ballenas es ideal para poder descansar pues no está acaparada de personas y en el sitio no hay contaminación auditiva.

Al igual que en otros litorales de Cancún, Playa Ballenas también forma parte de las campañas de limpieza de sargazo, las cuales se han intensificado durante esta temporada vacacional de verano para no afectar la imagen del principal destino turístico de México y Latinoamérica.

Playa Ballenas también es conocida por su oleaje, el cual puede ser tranquilo o con olas de más de medio metro de altura, por lo que también suele haber algunos surfistas que asisten a practicar este deporte o brindan clases a los turistas interesados.

Además, Playa Ballenas es, al igual que todas las playas de Cancún, una costa segura que cuenta con guardavidas en horarios de 10 de la mañana a seis de la tarde, tiempo durante el cual deberás seguir sus recomendaciones para evitar contratiempos a ti y tus acompañantes.

Algunas de las recomendaciones a las que nos referimos (y lo decimos en serio) son no nadar en estado ebriedad, no meterte al mar inmediatamente después de comer y no rebasar los límites establecidos por los expertos para poder nadar en mar abierto.

Playa Ballenas es también un sitio de anidación de tortugas, por lo que es muy común, durante los recorridos, encontrar nidos de tortugas o durante en la noche, trabajadores de la dirección de Ecología del municipio, quienes se dedican a proteger a las tortugas que llegan a depositar sus huevos en los arenales.

Ahora que ya lo sabes, no dejes pasar la oportunidad de visitar una de las playas más conocidas de Cancún y disfrutar de un buen descanso entre amigos, familia o en pareja.