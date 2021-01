Cancún: Pide Condusef no endrogarse con préstamos durante la cuesta de enero

Muchas personas en Cancún se encuentran preocupadas por la cuesta de enero, donde deben enfrentar deudas y ponerse al corriente en muchos pagos, motivo por el cual contemplan la posibilidad de adquirir un préstamo en empresas dedicadas a ese rubro o tiendas departamentales, pero al hacerlo corren el riesgo de verse perjudicados en el futuro inmediato debido al pago de intereses.

Al respecto la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), en Cancún, hizo un llamado a los ciudadanos para que eviten adquirir nuevas deudas tratando de salir de otras, tomando en cuenta los intereses en el caso de créditos financieros.

Personal de la Condusef explicó a La Verdad Noticias que en caso de decidir hacer caso omiso del llamado antes mencionado y pedir un préstamo, los involucrados deben revisar en la página de la dependencia, si la empresa está legalmente constituida en el Sistema Financiero Mexicano, ya que esto implica un cobro de interés justo por cualquier tipo de préstamo.

Detallaron que los intereses en préstamos por sucursales bancarias oscilan entre 18.2 por ciento, en tiendas departamentales los intereses por este tipo de préstamos puede superar el 105 por ciento, y en el caso de las Sofomes o Sofipos los intereses pueden ser hasta del 500 por ciento, situación que sobrepasa lo registrado en la Condusef.

“Lamentablemente cada año se repite esta historia por la conocida como cuesta de enero, las personas por obtener recursos para pagar cuentas o salir bien el mes acuden a lugares donde les pueden hacer un prestamos en efectivo pero no tienen conocimiento o no preguntan de cuánto serán los interese al pagar esta nueva deuda que adquieren y sobre todo no se informan donde la están adquiriendo”, declararon.

Finalmente los colaboradores de la Condusef, en Cancún pidieron a los habitantes de la ciudad interesarse más en la educación financiera y así evitar tener constantes conflictos en su economía familiar por gastos desmedidos.

