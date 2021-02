Más de 40 animales, entre perros y gatos, fueron visitados este día por decenas de personas que acudieron a las instalaciones del Centro de Atención Canina Cancún, con la finalidad de adoptarlos, esto por la campaña de Adopción Canina que hoy se llevó a cabo con la finalidad de darles un hogar.

De acuerdo al Director de Protección y Bienestar Animal, Gabriel López Ceballos, hasta antes de abrir las puertas al público, hoy sábado, había un total de 43 animales aproximadamente en las instalaciones, tres gatos y 40 perros de diversas edades, “tenemos desde mes y medio hasta los tres años”, dijo.

Son mascotas que han sido rescatadas de una mala vida

Cancún; Perros y gatos que fueron maltratados, hoy ya tienen hogar

Detalló que las mascotas que se encuentran en este lugar fueron rescatadas de lugares y dueños que las tenían en malas condiciones, “nosotros atendemos las denuncias que la ciudadanía nos hace, dependiendo las condiciones en que estén las mascotas, se exhorta a los dueños de cambiarles el estilo de vida que están llevando, de lo contrario se procede y se traen a este lugar”.

Explicó que los requisitos para adoptar un animalito son los siguientes, comprobante de domicilio actualizado, copia de la credencial del INE y llenar una ficha de registro, recalcó que todos los perritos y gatos que se dan en adopción, pasando a una base de datos o control para que más adelante vayan a visitarlos y verificar que estén el cuidado que se les está dando.

La jornada de adopción sigue abierta en Cancún

“Tiene que tener su espacio, su techo, su comida, un veterinario que lo atienda, no solo es tener una mascota para ponerlo en la casa, no es un objeto, no es un muñeco de baterías, es un animalito, es un compromiso por amor que tendrá uno hasta por 15 y 16 años”, subrayó Gabriel López Ceballos, Director de Protección y Bienestar Animal en Cancún.

Hoy inició la campaña, pero las puertas estarán abiertas durante el transcurso de la semana para todo aquel ciudadano que quiera adoptar, “la jornada quedará abierta y en horarios de oficina pueden acudir y una mascota, el número es 9988923326, dirección avenida Nichupte, manzana 54, lote 1, a un costado del panteón municipal” concluyó. La Verdad Noticias.

