Cancún; Padres inconformes por “cuotas voluntarias” en preparatorias

Padres de familia de la escuela preparatoria Conalep II se dieron cita en las instalaciones del plantel ubicada en Supermanzana 228, Av. 20 de Noviembre Mza. 05 Lt. 01 Entre Av. Niños Héroes y Frente a Calle, La Costa, Payo Obispo, con la finalidad de expresar su inconformidad por el cobro de la cuota voluntaria, pues según se las están exigiendo.

Lina, madre de familia de la institución antes mencionada, dijo que su inconformidad es por el cobro que le están haciendo, de 1 mil 800 pesos, cuando debería de ser voluntaria a ella y a más de 25 padres se las están exigiendo; ella afirma que no tiene para pagar tanto, pues no genera tanto dinero y menos ahora con la pandemia del Covid-19.

“Estamos exigiendo la reducción del cobro de las cuotas escolares, ya que estamos en plena pandemia, ya que las autoridades estipularon que no se nos cobren los porcentajes que son de las colegiaturas, nos quieren cobrar 1 mil 800 pesos y ahora con esta pandemia hay padres que ni generamos eso, no tenemos esa disponibilidad de economía”, comentó.

Señaló que el director del Conalep II, hasta la redacción de está nota, no les ha querido dar la cara, “no nos quiere hacer el descuento o mínimo la consideración que las autoridades dijeron, de no cobrarnos las cuotas porque estamos en una situación difícil, el director no nos quiere dar la cara”, dijo.

Tras esto, La Verdad Noticias contactó al Subsecretario de Educación en la Zona Norte de Quintana Roo, Carlos Gorocica y explicó que las cuotas voluntarias no son obligatorias, ni mucho menos una condición para inscribir o reinscribir al alumno, menos en estos momentos de pandemia.

“Cero presión y obligación o condición para inscribir a algún niño, niña, adolescente y joven al sistema educativo del estado en la modalidad que fuere público con condicionamiento de inscripción por el pago o por la obligación de la cuota voluntaria, no hay ninguna disposición al respecto”.

Al preguntarle sobre el caso del Conalep II y su director, afirmó que hablaron con él y este les dijo que, “en ningún momento antepone el pago de la cuota voluntaria o la aportación al proceso de inscripción, primero se inscribe el alumno y luego viene el tema de si aportas o no”, desmintiendo por completo la versión de los padres de familia.

Recalcó que ninguna escuela pública, desde el nivel básica hasta la superior debe exigirle al padre de familia el pago de la cuota voluntaria, “si puedo doy y lo que yo pueda y si no puedo no doy nada, la educación pública es gratuita, sea inscripción o reinscripción, es lo mismo. El papito que tenga para darla la dará y lo que pueda dar, aún así la inscripción o reinscripción se hará del alumno” reafirmó.

Por último, pidió a la ciudadanía que, en caso de identificar alguna institución educativa que esté exigiendo estos pagos, denunciarlo de inmediato, “si existe alguna situación, nosotros aplicaremos la norma y la sanción que corresponda, a la figura educativa que exija este pago, sea el director, sea maestro, sea el área de administración o control escolar, sí el papito decide dar 10 pesos, eso dará, si decide dar 50, eso dará y si no tiene para pagar, se le respeta y la inscripción o reinscripción”, concluyó.

