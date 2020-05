Cancún; No fueron 13 sino 28 horas que CFE dejó sin luz a la Región 103

La CFE sigue haciendo de las suyas y parece que está buscando la manera de ahorrarse dinero por la contingencia y no gastar, pues por tercera vez consecutiva cortó la luz de la Región 103 de Cancún, pero en esta última ocasión, que fue el pasado sábado y parte del domingo, tardó 28 horas seguidas, hecho que molestó a vecinos de esta zona.

Testimonios y pruebas confirman que la CFE cortó la luz de la Región 103 de Cancún por más de 28 horas seguidas la tarde del sábado 9 de mayo y noche del domingo 10 de mayo, donde cientos de personas quedaron sin energía y no disfrutaron de la menor manera el Día de las Madres, todo por culpa de la “bendita” CFE, así lo dijeron los vecinos.

Hay que destacar que desde varios días LA VERDAD está dando seguimiento a los cortes de luz que ocurren en diferentes puntos de la ciudad, sin embargo la denuncias han incrementado en la Región 103; diciendo esto, ayer se lanzó una nota en el que se informó que la región antes mencionada, la CFE la dejó sin luz por más de 13 horas, pero luego se confirmó que fueron más de 28 horas seguidas, pues duró hasta la noche del domingo 10 de mayo.

CFE sigue con sus cortes de luz en Cancún

Es importante recordar que una de las vecinas de nombre Anahí, fue la responsable de reportar este hecho ante la Comisión Federal de Electricidad, pero lo único que le dijeron es que lo estaban reparando, relató que la primera llamada lo hizo a las 16:30 horas del sábado y la segunda hasta las 22:00 horas, pues intentó varias veces y nadie le respondía.

Anahí dio a conocer que la luz se fue a las 16:00 horas del sábado 9 de mayo y regresó el domingo 10 de mayo a las 19:30 horas aproximadamente, “yo no estoy mintiendo solo para tirarle a la CFE, tengo pruebas de cuando llamé varias veces y de esas sólo me respondieron dos, así como el número de reporte que ellos me dieron”, dijo.

"Los vecinso ya estmos hartos de esta empresa, que tal parece que nadie puede con ellos", enojada la afectada lo dijo

Es lamentable que sin razón alguna, la CFE esté haciendo este tipo de acciones, en el que no de información a los afectados del porque deja sin luz a las regiones de Cancún, “es triste lo que hacen, porque están viendo la situación y aún así cortan la luz, nosotros pagamos puntual y nie s gusto que estemos sufriendo, de todos modos ellos nos vana cobrar a pesar del corte de luz que tuvimos por más de un día, desgraciados”, concluyó.