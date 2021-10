El extravío de un menor alertó a las autoridades de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública en Cancún, luego de que fueran alertados que en Rancho viejo un niño estaba pidiendo ayuda para regresar a casa, luego de que fuese, presuntamente abandonado en esa zona por sujetos a bordo de un coche.

Los hechos ocurrieron durante la noche del lunes 25 de octubre, pero fue durante la mañana de este martes 26 que dieron a conocer la noticia, según informes oficiales de la Policía Quintana Roo, el reporte indicó que en la colonia "El Refuerzo" con avenida Rancho Viejo, la informante indicó que un pequeño perdido en la zona.

Activan los protocolos

Tras la denuncia, los oficiales procedieron a acercarse y al llegar confirmaron el reporte, motivo por el cual activaron todos los protocolos de seguridad y entrevistaron al infante, quien refirió que una camioneta roja con dos masculinos lo había abordado dejándolo en la dirección referida, para después quitarse del lugar con rumbo desconocido.

Cancún; Niño pide ayuda, se extravía y la Policía Quintana Roo lo resguarda

En ese momento los uniformados trataron de ubicar el coche, pero fue inutil, desconocen si estos sujetos son familiares de la víctima o son personas que mientras circulaban por la zona observaron al niño y lo trajeron donde él les dijo, lo cierto es que el jovencito le dijo a los policías que no se acordaba de su casa, motivo por el cual fue llevado a la institución correspondiente para salvaguardar su integridad.

Hasta el momento se desconoce la identidad del niño, así como del informante quien lo encontró, se dice que fue llevado a las instalaciones del DIF municipal para los trámites correspondientes, así como para tratar de localizar a sus tutores, pero hasta la redacción de esta nota no han sido hallados.

Por último, es de mencionar que este menor no cuenta con reporte de desaparecido ante la Fiscalía General del Estado, sospechan que escapó de casa o salió de la misma y al no poder encontrar su hogar se extravió, pero no descartan que haya sido víctima de algún delito, eso lo determinará la autoridad competente.

