Cancún; Negocios esperan ligero incremento en ventas por el 14 de febrero

Parece que las esperanzas no cesan en Cancún para los negocios dedicados a la venta de novedades, regalos, flores y hasta de dulces de chocolates, ya que se acerca el 14 de febrero y confían que sus ventas aumentarán ligeramente, tal caso es el de la señora María Candelaria, quien fue golpeada duramente por la pandemia del Covid-19.

María tiene una pequeña papelería, regalos y novedades en la ciudad de Cancún y desde el inicio de la pandemia cerró durante seis meses, fue hasta noviembre cuando reanudó sus labores, pero sus ganancias han sido casi nulas, “pues solo sale para la comida”, ahora tiene su confianza que sus ventas aumenten ligeramente este 14 de febrero, a pesar de pandemia.

“Confio en Dios que mis ventas aumentarán ligeramente, antes en estas fechas las ventas eran buenas, pues además de que los jóvenes vienen a comprar, también personas adultas pasaban por sus chocolates, papel de regalo y hasta perfumes, incluso niños venían por su paleta para llevarle la maestra o maestro por el Día del Amor y la Amistad”, comentó.

Señaló que sus ventas bajaron un 60% aproximadamente y tienen esperanzas de que suba hasta un 10% más sus ventas, ya que, a pesar de que hay gente que sí comprará regalos, la crisis económica limitará el gasto o presupuesto para un detalle.

“Debido al Covid-19, no he surtido el local con todo lo que antes lo surtía, como lo son, rosas, paquetes y paquetes de chocolates, decenas de perfumes y regalos, como peluches, bolsas de mano, carteras, billeteras y hasta globos, hoy sólo tengo pocas golosinas y uno que otro regalo, lo necesario para que no estanque nada y todo se gaste; está pandemia nos agarró por sorpresa, nunca había vivido algo así”. recalcó doña María.

Por último, destacó que ya ha tenido contacto con otros colegas y proveedores que se dedican a este giro y afirmaron que todos están esperanzados en el aumento de sus ventas en esta fecha, pues muchos han tenido que recortar personal, porque ya no alcanza para pagarles, además de tener varias deudas, “ya les llamé y están en la misma situación que yo; estamos esperando el día que la pandemia se acabe”, concluyó. La Verdad Noticias.

