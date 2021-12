Cancún; Mujer es golpeada por su esposo y 1 hora después, acudió una ambulancia

Una mujer de identidad reservada, fue víctima de violencia familiar en la ciudad de Cancún, luego de que su esposo lo golpeó y a pesar de que la mujer suplicó para que no lo hiciera, este no se detuvo; fue gracias a los vecinos y aun taxista que la mujer pudo ser atendida por paramédicos de una empresa particular.

De acuerdo a los informes, el reporte del hecho ocurrió pasadas las 3:00 horas de este jueves 9 de diciembre, cuando al número de emergencias 9-1-1, alertaron a las autoridades que en la Supermanzana 259, fraccionamiento Las Palmas, manzana 134, una mujer estaba herida por golpes que sufrió de su esposo.

Sin embargo, luego de la denuncia, tuvo que pasar una hora para que una ambulancia aucidera, pero fue gracias a un taxista del sindicato Andrés Quintana Roo que logró pedir ayuda, a pesar de que ya había hecho la denuncia, el ruletero al ver que cerca del lugar había ocurrido un ejecutado, procedió a ir por la ambulancia y solo así llegaron al lugar.

Tenía varios golpes en el cuerpo

Los paramédicos al llegar, observaron a la víctima sentada a las afueras de su hogar y con sangre en el rostro, brazos y cuerpo, es de mencionar que cerca de la mujer estaban dos menores, una niña y un niño, pero se desconoce si son hijos de la agraviada, lo cierto es que la dama fue atendida al interior de la ambulancia, no fue necesario su traslado.

En este sentido, el presunto culpable al ver que los vecinos salieron para ayudar a su pareja, éste salió corriendo, logrando escapar de la zona con rumbo desconocido, se dice que la patrulla de la Policía Quintana Roo llegó más tarde, pues estaban en Villas Otoch Paraíso, donde un joven de 19 años fue acribillado de ocho disparos.

Hasta el momento, no se sabe si la mujer procedió a denunciar los hechos ante la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, lo cierto es que el marido sigue prófugo y ante estos casos, la autoridad recomienda levantar la denuncia para que inicien con las investigaciones correspondientes y el culpable pague por sus actos.

