Fue la noche del 15 de diciembre del 2018, cuando Ingrid Estefani Vázquez Arias, decide ir a una discoteca de la Zona Hotelera para ver el box y divertirse entre amigos, pero todo cambió cuando la supuesta “amiga”, convenció a Ingrid a ir un bar, ubicado en Plaza de Toros y se llamaba ‘Flow’ y desde entonces nadie sabe de su paradero.

Declaraciones e investigaciones de los propios seres queridos de la desaparecida, sospechan que la “amiga” es en realidad reclutadora de jovencitas para una red de trata de personas, sin embargo esto aún no se confirma, aunque está hipotesis lo hacen con respecto a las averiguaciones.

La autoridad no hace nada, afirman

Cancún; Más de dos años desaparecida, temen que haya sido víctima de trata

La madre, Guadalupe Arias Silván, detalló que la última conexión de su hija, en redes sociales, fue entre las 3:00 y 4:00 horas, ya que publicó que estaba bajando del Dady'o en la zona hotelera, incluso subió un video y en dicho clip estaba la mujer identificada como Lizeth, amiga de Estefani.

La mamá señaló que Lizeth al momento de declarar ante las autoridades, dijo que ella llegó juntamente con la Ingrid al bar antes citado, pero su novio descubrió que estaba fuera de casa, cuando en un principio le había dicho que iba a salir, por lo que tuvo una discusión de casi una hora en la puerta del establecimiento.

La presunta sospechosa relató que mientras estaba discutiendo no vio en qué momento salió del bar y mucho menos notó con quien se fue, en caso de que así hubiera sido; según la familia “esa tal Lizeth” cambió varias veces su nombre en Facebook, lo que generó mayor sospecha.

Ya son más más de dos años desde la desaparición de Ingrid y la madre manifestó que las autoridades no quieren hacer nada al respecto, se justifican diciendo que tienen muchos casos y “no hay tiempo para investigar”, recordemos que el Ministerio Público del Fuero Común inició la Carpeta de Investigación FGE/QR/CAN/UAPD/12/17/2018.

“Yo quiero creer que sí, pero también he pensado en muchas cosas, hay días que no sé ni cual es mi humor, pero alegría completa, no, por la situación que estamos viviendo.

Este año tIngrid tendría 23 años de edad ya cumplidos

A mi esposo, a él le ha costado más trabajo sobrellevar esto, asimilarlo, porque era su niña, a pesar que tenemos una niña más chica”, enfatizó.

Por último, el pasado 11 de junio del presente año, Ingrid Estefani Vázquez Arias, tendría ya 23 años de edad.

