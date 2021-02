Con lonas, carteles y gritos, madres, padres, hermanos y hasta abuelitos, marcharon en la ciudad de Cancún para pedir justicia por sus familiares que desaparecieron y que hasta la fecha ninguna autoridad ha dado detalles sobre sus casos, como el de Diana, quien hoy cumple un año sin saber sobre su paradero, cuando se encontraba en un bar de Plaza Infinity.

Cancún; Marchan por 22 personas desaparecidas y piden justicia

Fueron alrededor de 45 personas, quienes a las 15:00 horas se dieron cita en el Malecón Tajamar, sobre la avenida Bonampak con la finalidad de marchas de manera pacífica hasta la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo; los asistentes, hombres y mujeres, vistieron de playera blanca y con fotos de sus desaparecidos.

Madres alzan la voz por sus desaparecidos en Cancún

Romana Rivera, madre de Diana Ramirez, expresó su tristeza e impotencia por el nulo avance en las investigaciones, justamente después de un año que su hija fue raptada de un bar, junto a su acompañante, el pasado 22 de febrero del 2020; la mamá sigue luchando por su encontrar a la joven.

“Justamente hoy se cumple un año de que ella no está conmigo, jamás pensé estar en una organización, de estar organizando una marcha, hoy he visto la necesidad que tenemos, de ese grito que tenemos en el alma, que la autoridad nos haga caso, este no es un caso aislado; no tenemos resultados concretos, por eso esa frustración, dolor y grito”, dijo.

También, Hilda Cruz, hermana de uno de los jóvenes desaparecidos en el hotel Planet Hollywood, se hizo presente en la marcha y manifestó que su hermano Carlos Alfredo Cruz Hernández, desapareció el 3 de julio, cuando estaba en su segundo día de trabajo, “venimos a manifestar porque departe de la autoridad, no tenemos como que mucho apoyo, no vemos avances, resultados y el hotel ya inauguró, como si nada”.

Las investigaciones no avanzan

Añadió que el caso sobre abuso de autoridad en su contra sigue en pie, sin ebargo no ve claro los avances en las investgaciones, “ya puse la denuncia contra los policías por abuso de autoridad, lesiones, tortura, amenazas y lo que resulte, no hay avance igualmente y ya solicitó protección”.

Finalmente, la marcha concluyó en las instalaciones de la FGE en Cancún, alrededor de las 19:10 horas, después de que los familiares expusieron sus casos frente a la institución antes mencionada.

Lista de personas desaparecidas que presentó el grupo de manifestantes a los medios de comunicación.

Carlos Alfredo de la Cruz Francisca Mariner Flores Erik David Felix Georgeth Andrea Aitana Karla Polanco Erik Fernando Maggy Karen Cinthia Amairani Doris Viviana Jorge Armando Rubiel Robles William Ariel Llanes Carlos Ramón López Juan Pablo Pech Laureano Méndez Angel Jhoan de la Cruz Diana García Rivera Agustín Arath

FOTOS: Iván Cadena / Gerson Pech