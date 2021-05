A través de de una ficha por parte de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, dieron a conocer la localización del joven deportista, Ángel Younan Aleman Ramirez, quien desde el 16 de marzo había desaparecido, cuando se encontraba en el fraccionamiento Paseos Kabah, alrededor de las 13:00 horas, desde ese entonces nadie sabía de su localización.

Tuvieron que pasar 66 días para que Younan esté de vuelta en casa y aunque no se ha especificado en qué condiciones fue encontrado, así como en dónde estaba y si fue víctima de algún delito, lo cierto es que la madre ya reaccionó y escribió unas palabras en sus redes, luego de enterarse de su localización.

Buena noticia llegó a los oidos de la madre de Ángel Younan

Cancún; Localizan a Younan, deportista que desapareció hace más de 2 meses

“MUCHAS GRACIAS a todas las personas que me ayudaron con sus oraciones y de una u otra manera estuvieron conmigo. GRACIAS a estas personas q estuvieron conmigo Maricela Vecino Diego Ramirez Chable. Enrique Bautistaa que en Este caminar estuvieron al 100 conmigo en cada minuto nunca terminaré de dar gracias a DIOS x encontrar gente buena.

A mi jefa q estuvo pendiente. También a las personas q con malas intenciones decían cosas eso me ayudó a ser más fuerte a la persona q dijo q X culpa de mi hijo abandonaban al suyo también GRACIAS eso me ayudó a ser MUCHO más fuerte. Jamás me faltara vida para dar gracias a DIOS por TODOS ustedes q me apoyaron DIOS les llene de BENDICIONES.

DIOS existe NUNCA nos abandona yo doy fe con el corazón en la mano de ello”, concluyó con esta frase.

La FGE ya desactivó la alerta Amber

Recordemos que Ángel Younan es un joven basquetbolista tiene apenas 15 años de edad, es de tez morena clara, complexión delgada, cabello castaño oscuro, lacio y corto, estatura 1.70 metros aprox. y peso de 55 kilos aproximadamente, mismo que al momento de su desaparición se desconocía cómo iba vestido.

Por último, tras esta “milagrosa” noticia, familiares, amigos, conocidos y hasta personas que supieron del caso, se alegraron y agradecieron a Dios, así como a las autoridades de la Fiscalía General del Estado por este gran logro, en estos momentos la alerta Amber ya fue desactivada. La Verdad Noticias.